Председатель Евросовета Бельгия хлопочет о финансировании Украины

Новый председатель Евросовета Бельгия уделяет главное внимание Украине и Ближнему Востоку. Об этом заявила Euronews министр иностранных дел Хаджа Лахбиб

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Бельгия, ставшая в начале года страной-председателем Евросовета, уверена, что ЕС сможет вскоре продолжить финансирования Украины - после достижения компромисса с теми странами-членами, которые этому препятствуют. В декабре Венгрия заблокировала предложение Евросоюза о выделении Украине 50 миллиардов евро в течение 4 лет.

Об этом рассказала в интервью Euronews в Брюсселе бельгийский министр иностранных дел Хаджа Лахбиб:

Послушайте, мы не для того берём на себя председательство в Европе, состоящей из 27 стран, чтобы у нас ничего не получалось. Конечно, мы добьёмся компромисса по поводу помощи Киеву. Бельгия известна тем, что наводит мосты, прислушивается к разным мнениям, умеет смягчать взаимоотношения и заключать соглашения. Именно с таким настроем мы берём на себя европейское председательство.

Сейчас в Евросоюзе продолжаются переговоры об оказании Киеву обещанной финансовой помощи. Венгрия настаивает на том, чтобы этот вопрос пересматривался каждый год. Это позволит ей четырежды выставлять свои условия и снова применять право вето в ходе каждого раунда таких переговоров. Прежде всего Будапешт намерен использовать эти рычаги давления на Брюссель, чтобы добиться продления сроков использования своей части европейского Фонда восстановления после пандемии, которая в противном случае может быть потеряна.

Что касается других приоритетов внешней политики Евросоюза под председательством Бельгии, то министр иностранных дел сказала, что главное – не допустить распространения конфликта в секторе Газа на весь регион. Хаджа Лахбиб выразила обеспокоенность по поводу недавних нападений на лидеров ХАМАС в Ливане:

Мы абсолютно хотим избежать региональной эскалации и усиления демонстраций. К этому же призывают голоса израильского народа и голоса палестинского народа. Мы знаем, что делать. Мы в ужасе то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке после нападений на Израиль. Еще задолго до 7 октября Бельгия сделала своим приоритетом возобновление ближневосточных мирных переговоров.

На период председательства Бельгии в Совете ЕС прийдутся выборы в Европарламент. Общая цель его нынешнего состава - принять как можно больше из накопившихся законодательных актов, чтобы не оставлять своей недоделанной работы новым депутатам.