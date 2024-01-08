ХАМАС, "Хезболлах", хуситы: конфликт на Ближнем Востоке в шаге от эскалации?

Поступают сообщения о ликвидации одного из высокопоставленных командиров "Хезболлах". Израиль заявил, что не стремится к полномасштабной кампании в Ливане, хотя и готов к эскалации со стороны боевиков. По словам экспертов, группировка не контролирует весь Ливан, а большая война не в её интересах.
После убийства в Бейруте второго лица в структуре ХАМАС – Салеха аль-Арури – вдоль ливано-израильской границе участились обстрелы.
В субботу, на следующий день после воинственного выступления лидера группировки Хасана Насраллы, призвавшего "отомстить", "Хезболлах" нанёс ракетный удар по авиабазе на севере Израиля, заявив, что это "предварительный ответ" на предполагаемую атаку дрона в южном пригороде столицы Ливана.
Ожидаемые (и всего лишь символические) действия боевиков или начало чего-то большего?
Израиль ответил на субботние атаки, направив свои истребители на юг Ливана, что в очередной раз вызвало опасения по поводу разрастания конфликта. ЦАХАЛ также сообщил, что израильский беспилотник поразил пусковую установку, которая использовалась для обстрела территории еврейского государства.
В понедельник утром израильские ВВС нанесли удар по "ряду террористических целей "Хезболлах" в Ливане, включая военные объекты", после того как противотанковая ракета была запущена в сторону поселения Кирьят-Шмона на севере Израиля.
Через несколько часов после запуска перед резервистами ЦАХАЛ в Кирьят-Шмоне выступал Биньямин Нетаньяху, заявив, что Израиль предпочитает восстановить безопасность в этом районе, не вступая в войну с "Хезболлах", но готов это сделать.
Во второй половине дня боевики подтвердили гибель одного из командиров "Хезболлах" Виссама аль-Тавиля в результате удара беспилотника по его машине на юге Ливана. Аль-Тавиль стал самым высокопоставленным членом ливанской группировки, погибшим с момента начала ежедневных перестрелок на этом направлении.
Некоторые наблюдатели говорят, что "Хезболлах" и в целом Ливан меньше всего хотят, чтобы война Израиля с ХАМАС перекинулась на их территорию.
"Хезболлах" не заинтересован в этом и не допустит обострения ситуации в Ливане", – заявил Euronews доктор Башир Сааде, преподаватель политики и религии в Стерлингском университете (Шотландия).
"Убийство аль Арури вовсе не является провалом для "Хезболлах", – продолжает он, – лидеры группировок десятилетиями становились мишенями, и это никак не влияло на способность "Хезболлах" действовать".
Однако другие считают ракетный обстрел трансграничной эскалацией.
Пресс-секретарь израильских военных контр-адмирал Даниэль Хагари ранее заявил, что Израиль находится "в состоянии повышенной готовности", что говорит о том, что страна не исключает ни один сценарий.
Серьёзно обеспокоены и в Вашингтоне. В минувшие выходные глава Госдепа Энтони Блинкен начал своё четвёртое дипломатическое турне по Ближнему Востоку.
Администрация Байдена считает, что такие региональные державы, как Турция, могут уменьшить риск эскалации в регионе. В субботу Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который не стал его принимать в ходе предыдущего визита американского дипломата.
Напряжённость в отношениях между Турцией и Израилем растёт. В субботу суд в Стамбуле постановил оставить в заключении 15 из 34 человек, задержанных по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.
Представляет ли "Хезболлах" опасность для Израиля?
С тех пор как после терактов 7 октября в Газе начались боевые действия, ежедневно поступают сообщения о столкновениях между ЦАХАЛ и боевиками "Хезболлах".
В 2006 году "Хезболлах" спровоцировал многомесячную войну после того, как боевики захватили двух израильских солдат. Более 1000 ливанцев и 150 израильтян были убиты.
Существует версия, что радикальная шиитская группировка сыграла важную роль в создании "метро Газы" – разветвлённой сети туннелей, построенных ХАМАС по всему анклаву.
Считается, что "стройкой" руководил командир "Хезболлах" Имад Мугния вместе с иранским командиром Касемом Сулеймани, ликвидированным в результате авиаудара США по Багдаду в 2020 году.
Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в попытке "втянуть" его в региональную войну, и, по словам Башира Сааде, это вполне вероятный сценарий.
"Израиль, возможно, стремится убедить США в необходимости региональной эскалации, провоцируя противоборствующие группировки на любые действия, которые могут дать Израилю и США основания для этого", – утверждает он.
"Хезболлах", безусловно, является самым влиятельным игроком в Ливане, но он не может "контролировать" весь Ливан, как могут думать некоторые стороны. Хасану Насралле необходимо создавать альянсы, идти на компромисс с различными политическими программами и направлениями. Пока я не вижу причин для беспокойства", – добавил Сааде.
Тем не менее, по всему Ближнему Востоку есть и другие очаги напряжённости.
Йеменские хуситы с 19 декабря совершили по меньшей мере 23 нападения на суда в Красном море. По словам радикалов, они атакуют направляющиеся в Израиль суда в поддержку палестинцев.
Соединённые Штаты и 12 их союзников выступили с последним предупреждением повстанцам, чтобы они прекратили свои нападения на важные для мировой торговли морские пути. В Вашингтоне надеются, что этого будет достаточно, чтобы сдержать насилие со стороны группировок, которые стремятся показать себя.
"Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с какой-либо страной или субъектом на Ближнем Востоке, и мы не хотим, чтобы война между Израилем и ХАМАС распространялась по региону", – заявил на прошлой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Но мы не уклонимся от задачи защитить себя, свои интересы, своих партнёров и свободные потоки международной торговли", – добавил американский чиновник.