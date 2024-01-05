Бельгия обещает поддержать Украину на посту председателя ЕС

By Euronews

Бельгия, которая официально приняла на себя председательство в ЕС, обещает поддержать на этом посту Украину

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские чиновники приняли участие в торжественной церемонии инаугурации бельгийского председательства в ЕС, которое продлится ближайшие полгода.

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, приоритетами для его страны в этот период станут укрепление демократии, развитие экономики и поддержка Украины, а своей ближайшей задачей он видит согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Киеву с 2024 по 2027 год в размере 50 миллиардов евро.

"Европейское население смотрит на Европейский Союз, - сказал де Кроо. - Люди смотрят на Евросоюз с ясными ожиданиями, с надеждой защитить его, с надеждой укрепить наше благополучие, наше благосостояние и с надеждой подготовить общее будущее. Общее будущее здесь, в Европе, означает, конечно же, и Украину в сердце Европы".

Как сообщила фон дер Ляйен, Еврокомиссия готовит альтернативный проект помощи Украине, если на саммите 1 февраля 27 стран ЕС не смогут договориться. Она не стала раскрывать детали этой программы, отметив, что на начало года средства у Киева есть, что дает Брюсселю немного свободы в поиске решения.

"Конечно, главный приоритет - это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае. - сообщила фон дер Ляйен. - Мы перед Рождеством перечислили Украине 1,5 миллиарда евро, последний транш нашей программы в размере 18 миллиардов на 2023 год".

На саммите в декабре лидеры стран Евросоюза не смогли принять программу финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов. Из этих денег 33 миллиарда предполагалось выделить в виде кредитов, а 17 миллиардов - в виде грантов. Для реализации этой программы Еврокомиссия попросила страны ЕС впервые в истории внести дополнительные взносы в бюджет сообщества.