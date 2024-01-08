Евросоюз будет искать замену Шарлю Мишелю на посту главы Совета ЕС

Премьер-министр Венгрии националист Виктор Орбан может подняться на европейский уровень. В июле он возглавит Совет ЕС, если лидеры Союза не смогут быстро найти другую замену уходящему в отставку Шарлю Мишелю

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Удивление и критику вызвало в Брюсселе заявление Шарля Мишеля о досрочном уходе с поста Председателя Совета Евросоюза. Этот бельгиец сообщил о своем намерении баллотироваться на июньских выборах в Европарламент, рассчитывая, что ему будет там обеспечено депутатское место.

Видный законодатель от Нидерландов Софи ин 'т Велд, принадлежащая к той же центристско-либеральной политической семье, что и Мишель, написала в социальных сетях, что он ведёт себя как капитан, покидающий свой корабль в время шторма.

Парижский профессор европейского права Альберто Алеманно назвал решение Мишеля эгоистичным:

Земля, на которую он вступит, это в каком-то смысле terra incognita. Это неосвоенная территория, новое пространство для европейских лидеров. То, что делает Мишель, - он просто преследует свои личные интересы. Явно не в интересах Европейского союза позволить ему закончить свой политический мандат до естественного срока, который должен истечь в ноябре 2024 года.

Согласно законодательству Евросоюза, в случае, если замена главе Совета ЕС не будет найдена вовремя, эта должность переходит к лидеру страны, занимающей по ротации пост председателя Союза. Теоретически им может стать Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая с июля будет председательствовать в Евросоюзе. Тогда он станет либо заботиться об интересах всего Союза, либо будет навязывать всем столицам ЕС политику Будапешта.

Снова Альберто Алеманно:

Скорее всего, к тому времени лидеры ЕС найдут нового главу Евросовета. В моём представлении, это будет временная, промежуточная замена: кто-то просто закроет собой период до естественного окончания мандата господина Мишеля, скажем, с июня по ноябрь. Тогда в пакете европейских топ-должностей ненадолго появится новое имя.

Источник, близкий к Мишелю, рассказал, что лидеры ЕС постараются найти ему преемника в июне сразу после выборов в Европарламент. Они также могут просто изменить правила передачи такого поста, чтобы на промежуточный период Евросовет возглавил кто-то кроме Орбана, который известен как евроскептик, сторонник президента России Путина и противник помощи Украине.