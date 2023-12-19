Будут ли коллеги по Евросоюзу выдворять Орбана?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан часто шагает не в ногу со своими коллегами по Евросоюзу, когда главы государств и правительств ЕС встречаются в Брюсселе

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На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц не позволил Орбану единолично заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, попросив венгерского премьера покинуть зал.

Оставшиеся 26 лидеров смогли принять единогласное решение в отсутствие венгра. Этот шаг был воспринят одними как изобретательный маневр, а другими - как опасный прецедент, который может окончательно разрушить единство ЕС.

Важнейшие решения ЕС в области внешней политики, безопасности, расширения и финансов требуют единогласного благословения всех 27 стран-членов. Для того, чтобы остановить этот процесс, воздержаться не достаточно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры могут быть вынуждены искать другие творческие решения для обхода возможного вето Орбана. Это может произойти уже в феврале следующего года, когда Совет ЕС соберется вновь, чтобы договориться о долгосрочном пакете помощи Украине на 50 миллиардов евро.

"Либо мы достигнем соглашения к 27-ю голосами, либо мы разработаем альтернативные варианты, которые затем сможем ввести в действие, когда придет время следующего Совета", - сказала фон дер Ляйен в прошлую пятницу. По её словам, Евросоюз может попытаться заключить исключительное соглашение между всеми странами-членами кроме одной (то есть Венгрии), чтобы обеспечить поступление денежных средств в Киев.

А поскольку многочисленные решения по интеграции Украины в блок требуют единогласного одобрения всех государств ЕС, его лидеры вероятно, будут склонны снова добиваться того, чтобы Орбан при этом отсутствовал или воздержался.

Euronews спросил двух экспертов, что это может означать для единства ЕС.

"Политически беспрецедентно"

Технически это не первый случай отсутствия одного из участников саммита во время голосования. Лидер может назначить другого лидера от своего имени, когда другие обязательства не позволяют ему присутствовать на встрече. Любопытно, что Тереза Мэй, в бытность премьер-министром Великобритании, конструктивно уклонялась от голосования в Совете ЕС в течение нескольких лет между референдумом по "брекситу" и официальным выходом Соединенного Королевства из блока. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель также воздержалась во время голосования в Совете по назначению Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

"Но это был первый случай, когда один лидер предложил другому выйти, - сказал о действиях Шольца глава Центра европейской политики Янис Эммануилидис. - Это был весьма хореографически продуманный и политически заряженный шаг".

"Я бы не назвал это опасным прецедентом, - добавил он. - Орбана не заставили покинуть комнату, а он сам предпочел так поступить. Это открывает возможность для будущих ситуаций, когда один лидер будет противостоять остальным, пытаясь сохранить лицо и не сорвать решение большинства".

Однако, по мнению парижского профессора европейского права Альберто Алеманно, "анекдот" прошлой недели вызывает вопросы о том, покинул Орбан зал заседаний по собственной инициативе или по требованию Шольца.

"Независимо от того, кто проявил инициативу, уход Орбана может положить начало новой практике, позволяющей Европейскому совету сохранять видимость единства в условиях беспрецедентного раскола", - поясняет он, предполагая, что этот маневр может быть использован вновь для проталкивания решений под видом единогласия.

Алеманно также отмечает, что правила голосования, которые требуют присутствия не менее двух третей членов Совета во время голосования, технически позволяют воздержаться до девяти странам-членам, не останавливая принятие решения Советом.

Раскольнические решения на горизонте

И Эммануилидис, и Алеманно предвидят впереди сложные саммиты, на которых Орбан или другие лидеры ЕС могут применить право вето в отношении ключевых решений по расширению блока и реформам.

"На долгом пути Украины к членству в ЕС очень много последующих решений, которые требуют единогласия, - пояснил Эммануилидис. - Орбану и, возможно, другим главам государств и правительств, будет предоставлено много возможностей воспользоваться своим правом вето".

Уже в марте все страны-члены должны будут единогласно одобрить так называемые "рамки переговоров" о присоединении к ЕС Украины и Молдавии. Все государства также должны подтвердить прогресс по всем главам переговорной схемы, что даст Орбану и другим многочисленные возможности остановить процесс.

Болгария использовала свое право вето, чтобы на два года затормозить переговоры о вступлении в ЕС соседней Северной Македонии из-за споров о правах этнического болгарского меньшинства.

"Несмотря на то, что Орбан воздержался от голосования, он сохраняет свое право вето, препятствуя началу этих переговоров в ближайшее время, - добавил Алеманно. - Совет просто выиграл время перед тем, как весной будут приняты реальные решения о дальнейшем расширении".

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В настоящее время Евросоюз изучает возможность пересмотра своих правил голосования в рамках подготовки к принятию большего числа стран-членов, опасаясь, что требование единогласия будет сильно растянуто в расширенном блоке.

Перспектива отказа от принципа единогласия особенно тревожна для небольших стран-членов, которые опасаются, что их влияние в Евросоюзе ослабнет, если они потеряют право вето.

Но поскольку предстоящие критические решения по внешней политике, членству и финансам могут усилить напряженность внутри ЕС, лидеры, возможно, будут вынуждены обходить единогласие еще до расширения блока.

На прошлой неделе президент Франции четко обозначил свою позицию, заявив, что в некоторых сценариях есть возможность "максимально использовать гибкие возможности, предоставляемые договорами".

"По текущим вопросам мы должны стараться сохранять единодушие, двигаться вперед, все обсуждать и вместе работать", - заключил Эммануэль Макрон.