Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9%

By Euronews

Рост инфляции на полпроцента по сравнению с ноябрьским показателем, судя по всему, обусловлен замедлением падения цен на энергоносители. Данные об этом привёл Евростат

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Больше всего подорожали в еврозоне продукты питания, алкоголь и табак (на 6,1% в годовом исчислении по сравнению с 6,9% в ноябре). За ними следуют услуги (неизменные 4,0%). Однако снижение инфляции в энергетике замедлилось с -11,5% в ноябре до -6,7% в декабре.

Эта новость, вероятно, ослабит надежды на скорое снижение процентной ставки Европейским центральным банком в 2024 году. Ставка Банка осталась неизменной с октября прошлого года, составив 4% после устойчивого повышения, начавшегося в июле 2022 года.

Президент ЕЦБ в конце прошлого года сказала, что она ожидает нового роста инфляции после отмены субсидий на топливо, газ и электричество. В ноябре Кристин Лагард заявила, что её банк начнет снижать ставки не ранее «следующих пары кварталов».