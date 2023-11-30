Еврозона: низкая инфляция - 2,4%; уровень безработицы в октябре - 6,5%

By Euronews

По последним данным, инфляция в странах еврозоны опустилась до уровня 2021 года

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Европейцы могут вздохнуть с (хотя бы некоторым) облегчением: инфляция в зоне евро в ноябре снизилась до 2,4% - самого низкого показателя более, чем за два года.

Резкое падение цен на энергоносители ослабило кризис стоимости жизни, но более высокие процентные ставки сдерживают потенциал экономики к росту.

Инфляция в 20 странах, использующих единую валюту, снизилась с октябрьских 2,9% в годовом исчислении, согласно данным, опубликованным в четверг Евростатом, статистическим агентством Европейского союза.

Это далеко от пика в 10,6% в октябре 2022 года, когда из-за энергетического кризиса европейские домохозяйства и предприятия с трудом сводили концы с концами.

Новый показатель близок к целевому уровню инфляции Европейского центрального банка в 2% - головокружительная серия повышений процентных ставок ведомством Кристин Лагард, начавшаяся летом 2022 года, похоже, приносит свои плоды. Но обратной стороной этой медали стало замедление экономического роста.

Это повышает ожидания того, что ЕЦБ оставит ставки без изменения во второй раз подряд на своем следующем заседании 14 декабря.

На этой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард вновь заявила, что банк будет принимать решения на основе последних данных и удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения цели по инфляции. Ключевая ставка ЕЦБ достигла рекордно высокого уровня в 4%.

"Сейчас не время объявлять о победе", - сказала она на слушаниях в Европейском парламенте.

Это наглядно видно на примере Германии, крупнейшей экономики Европы, где годовая инфляция снизилась до 2,3% в этом месяце с 3% в октябре. Но сейчас она столкнулась с бюджетным кризисом - помимо того, что Берлин показывает худшую динамику среди крупных экономик мира.

Энергетический кризис особенно тяжело отразился на Германии, которая полагается на дешевый природный газ из России для питания своих заводов. Москва в значительной степени прекратила поставки в Европу после введения западных санкций в связи с вторжением в Украину, и компании до сих пор сталкиваются с последствиями этого.

Скидки по счетам оказались под угрозой после того, как судебное решение нарушило план расходов Германии и правительство бросилось заполнять дыру в 60 миллиардов евро (более 65 миллиардов долларов).

Еврозона в целом в этом году практически не расширялась, показав рост на 0,1% в квартале с июля по сентябрь. В среду ОЭСР объявил, что слабый рост в 0,6% в этом году увеличится только до 0,9% в следующем.

"В условиях ослабления экономических перспектив и дезинфляции повышение ставок на декабрьском заседании должно быть исключено", - сказал о ЕЦБ Карстен Бржески, глава макроэкономического отдела банка ING.

"Учитывая, что все последствия ужесточения политики будут проявляться в ближайшие месяцы, риск того, что ЕЦБ уже слишком сильно ужесточил политику, очень высок", - отметил он в аналитической записке.