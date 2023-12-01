Цены на нефть падают, несмотря на сокращение добычи ОПЕК+

By Euronews

Цены на нефть снижаются, несмотря на решение ОПЕК+ продолжить сокращение добычи - оно оказалось не столь крупным, как ожидали аналитики

РЕКЛАМА

Страны ОПЕК+ приняли решение о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом квартале будущего года - более чем на 2 миллиона баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия продлит свое добровольное сокращение на миллион баррелей, а Россия снизит добычу на полмиллиона баррелей.

Эти две страны сократили объемы добываемой нефти еще летом.

Несмотря на заявление альянса цены на черное золото продолжают снижение. Урезание поставок оказалось не столь крупным, как ожидали аналитики.

Хотя ОПЕК+ и пытается изо всех сил подтолкнуть цены на нефть к росту, они держатся на низком уровне во многом из-за неблагоприятных экономических прогнозов для США и Китая.

Кроме того Вашингтон в последнее время закрывает глаза на рост экспорта санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

Сейчас в ОПЕК+, которая контролирует 40% мировой добычи нефти, входят 23 страны. С 1 декабря к ним присоединится Бразилия.