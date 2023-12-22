Cube: купить рождественскую ель и не навредить планете

By Euronews

К Рождеству и празднику Нового года мы обычно покупаем елку. Каждый раз многие задаются вопросом: приобрести искусственную или живую ель? Как сделать правильный экологичный выбор?

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София Хатценкова, Euronews:

Рождественские елки. Купить искусственную или живую? Что лучше для окружающей среды? Те из вас, кто празднует Рождество, могут беспокоиться о своем "углеродном следе", когда дело касается традиционных атрибутов. Давайте разберемся.

Это ежегодная дилемма. Купить искусственную елку, которую вы можете, или нет, использовать повторно, или приобрести настоящую? При этом последнюю придется выбросить. Возможно, вам интересно, какой тип рождественской елки более безопасен для планеты.

Начнем с искусственных елок… Почти 90% из них доставляются по всему миру из Китая. Таковы данные американской экологической организации The Nature Conservancy. Эти деревья, скорее всего, сделаны из ПВХ. При производстве материал выделяет парниковые газы и не поддается биологическому разложению. Фактически, ПВХ является одним из самых сложных пластиков для переработки.

По данным Carbon Trust, искусственная ель высотой два метра производит около 40 кг CO2 углекислого газа. Аналогичная по размеру настоящая ель без корней выделяет 3,5 кг CO2. А это в 10 раз меньше.

Что, если использовать искусственную елку повторно? Вам понадобится около 10-20 рождественских праздников, чтобы воздействие на окружающую среду было ниже, чем при покупке настоящей елки каждый год. Согласно исследованию Ellipsos, основная проблема с живыми елями — наличие елочных фермы, которые в ряде случаев вытесняют природные экосистемы.

Впрочем, покупка настоящих елей поможет сохранить фермы по их выращиванию. В Европе этот рынок довольно велик. Дания - крупнейший в Европе экспортер рождественских елок. Здесь ежегодно выращивают 11 миллионов деревьев.

В Бельгии, втором по величине экспортере елок в Европе, оборот елочных ферм, по данным Еврокомиссии, составляет 35 миллионов евро.

Так какой же вариант лучше? Это зависит от конкретной ситуации. Но есть некоторые вещи, которые нужно знать, чтобы сделать самый экологичный выбор. По мнению The Carbon Trust, если вы покупаете настоящую елку, убедитесь, что она выращена в вашей округе, и вы поедете за ней не слишком далеко. Если вы покупаете искусственную елку, сделайте так, чтобы она прослужила вам долго, или купите подержанную.

Когда елка вам надоест, не забудьте ответственно отнестись к ее утилизации: подарите ее новому дому или превратите в мульчу.