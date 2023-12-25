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Папа римский осудил кровопролитие в Рождество и помолился за мир

Папа римский Франциск держит статую младенца Иисуса во время рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане.
Папа римский Франциск держит статую младенца Иисуса во время рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане. Авторское право AP Photo/Nasser Nasser, Pool
By Alexander Kazakevich
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Во время рождественской мессы Франциск был настроен мрачно: по его словам, Иисус "вновь отвергнут" из-за непрекращающихся войн. В Вифлееме, частично оцепленном израильскими властями, нет ни паломников, ни туристов.

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Папа римский Франциск помолился в Рождество о мире в Палестине, Израиле и Украине и призвал католиков в своей проповеди в соборе Святого Петра выразить солидарность с теми, кто страдает от войн.

Службу в Ватикане посетили более 6 тысяч прихожан, ещё 15 тысяч человек собрались перед базиликой.

"Сегодня наши сердца в Вифлееме, где Князь мира вновь отвергнут тщетной логикой войны, грохотом оружия, из-за чего Ему снова нет нигде места", – заявил понтифик. 

Глава римско-католической церкви напомнил, что в Вифлееме, где, как верят христиане, более 2 тысяч лет назад родился Иисус, из-за разворачивающегося конфликта в Газе священнослужители и власти впервые отменили традиционные празднования, которые обычно привлекают тысячи туристов.

Исключение было сделано лишь для парада скаутов на центральной площади, которые на этот раз несли палестинские флаги. 

В Чехии один из главных христианских праздников совпал с периодом национальной скорби после массового убийства в Карловом университете. Дирижёр Лукаш Прхал и его оркестр исполнили "Реквием" Моцарта и другие классические произведения на главном вокзале Праги. 

Как и многие другие, Элладская православная церковь отмечает Рождество по новому стилю. В Афинах греки запускали в небо бумажные фонарики с пожеланиями мира.

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