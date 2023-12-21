Антверпен готовится к санкциям ЕС против российских алмазов

В Бельгии вскоре будет сертифицироваться большое количество алмазов. Такая мера станет частью новых санкций Евросоюза против России

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Ювелирный бизнес Антверпена готовиться к применению недавно одобренных Евросоюзом санкций против российских алмазов. Такие меры, согласованные за несколько месяцев с "Большой семёркой", постепенно начнут действовать с 1 января. В первую очередь под ограничения запрет попадут необработанные алмазы. Их крупнейшим в мире экспортером является Россия, на долю которой приходится 30% общего объёма добычи.

Декан факультет бизнеса и экономики Антверпенского университета Коэн Ванденбемпт сообщил, что будет применяться истема, позволяющая отслеживать происхождение и перемещение алмазов и бриллиантов:

Это будет система блокчейн, в которой подробно записана любая трансформация алмаза. Можно будет точно установить, что происходит с алмазами.

Каждый алмаз, проданный в одной из стран, которые участвуют в санкциях, сначала должен будет отправиться в Антверпен для сертификации. Коэн Ванденбемпт отметил, что это будет выгодная операция для бельгийского города-порта:

Антверпен всегда был важнейшим центром торговли алмазами. Мы потеряли такой статус. При нынешней системе, которая, на мой взгляд, действительно хороша, алмазные потоки вернутся в Евросоюз, и мы увидим результаты.

На долю «Большой семёрки» и Евросоюза приходиться около 70% закупаемых в мире алмазов и бриллиантов. Почти все они будут теперь под строгим контролем. России все трудней сбывать свои драгоценные камни где-либо ещё. В 2021 году она экспортировала алмазов на сумму около 4 млрд долларов. Большинство из них принадлежит одной компании - АЛРОСА.