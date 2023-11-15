Брюссель направил столицам стран Евросоюза официальное предложение о введении нового пакета санкций против России. На этот раз ограничения будут наложены прежде всего на импорт алмазов

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Предложение подписал Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Оно было распространено во вторник вечером после нескольких недель кулуарных консультаций со странами-членами и проверок их реакции.

"Документ предусматривает новые запреты на импорт и экспорт, ужесточение ограничений цен на нефть и суровые меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции, - сообщил Euronews представитель Еврокомиссии. - Пакет мер также направлен на сокращение остающихся доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и своим партнерам. Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами по "Большой семерке".

По словам дипломата, говорившего на условиях анонимности, одним из продуктов, которые попадут под запрет, является сжиженный нефтяной газ (LPG).

Это разновидность горючего, используемая для отопления, приготовления пищи и транспорта.

Теперь между 27 странами-членами ЕС пройдут переговоры по поводу этих санкций, для одобрения которых необходимо единогласие. Если они будут утверждены, то станут 12-м по счету пакетом рестрикций, вводимых против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Ожидается, что переговоры будут трудоемкими, поскольку с каждым новым раундом санкций завершить их становится все сложнее. Предыдущий пакет, направленный против китайских компаний, подозреваемых в обходе, занял более месяца.

Последнее предложение продолжает нелегкую борьбу с теми, кто предположительно помогает Кремлю обходить многочисленные ограничения, с которыми ему становится все труднее справляться по мере увеличения их числа.

Но главным объектом 12-го пакета, несомненно, станут алмазы.

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов по объему добычи, причем более 90% ее бизнеса контролирует одна компания - "Алроса". В 2021 году, за год до начала войны, страна экспортировала алмазного сырья на сумму около 4 млрд долларов (3,77 млрд евро), а в 2022 году из-за отсутствия санкций эта сумма снизилась незначительно.

Это упущение неоднократно вызывало недовольство чиновников в Киеве и восточноевропейских столицах, которые хотят отрезать агрессора от как можно большего объема доходов.

В качестве основной причины задержки принятия мер называется секретный характер производства бриллиантов. Эти драгоценные камни проходят через множество рук, пока не попадают к конечному покупателю. Например, российское алмазное сырье обычно гранится и полируется в Индии, затем поступает на торговлю в Антверпен (Бельгия), откуда отправляется на другие рынки мира, такие как США, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты.

Это означает, что розничный продавец, скорее всего, не сможет точно определить происхождение того или иного бриллианта, что затрудняет разделение российского и нероссийского экспорта.

Учитывая это, ЕС и G7 работают над созданием международной системы контроля, позволяющей отслеживать алмазы по всей логистической цепочке - от рудников до витрин. За последние месяцы было выдвинуто несколько идей, в том числе метод на основе блокчейна, предложенный бельгийским правительством, которое стремится сохранить лидирующие позиции Антверпена в алмазном секторе.

В прошлом месяце во время неожиданного визита президента Владимира Зеленского бельгийский премьер-министр Александр де Кроо пообещал убрать "российские кровавые алмазы" с европейских розничных рынков.

"Это заняло некоторое время, потому что мы хотим избежать обхода запрета на продажу бриллиантов, - сказал де Кроо. - Если вы сделаете это только на оптовом рынке, то они будут продаваться в другие алмазные центры мира, а у нас в магазинах они все равно будут. Для России это ничего не изменит".