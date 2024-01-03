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ЕС ввёл санкции против компании "Алроса"

Евросоюз добавил крупнейшую российскую алмазодобывающую компанию в свой санкционный список
Евросоюз добавил крупнейшую российскую алмазодобывающую компанию в свой санкционный список Авторское право Bebeto Matthews/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский союз наложил санкции на российскую группу алмазодобывающих компаний. В санкционный список внесён также глава "Алросы" Павел Маринычев

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На долю ПАО "Алроса", принадлежащего государству, приходится более 90% всей российской добычи алмазов, что представляет собой очень ценный источник дохода для Кремля.

В среду ЕС сообщил, что группа "Алроса" и её генеральный директор Павел Маринычев были добавлены в список лиц и организаций, в отношении которых введены санкции за "действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие этим".

В Брюсселе добавили, что эта компания представляет собой важную часть экономического сектора, который приносит Москве значительный доход.

С тех пор как Россия ввела войска в Украину в феврале 2022 года, под санкции ЕС попали около 1950 компаний и частных лиц РФ.

Включение "Алросы" в санкционный список последовало за принятым Евросоюзом в декабре решением о запрете на импорт, покупку или передачу природных и синтетических алмазов из России. Это стало частью частью давно ожидавшегося 12-го пакета санкций, введенных блоком против Москвы за её действия против Киева.

Эти меры должны вступить в силу с 1 марта, первоначально распространяясь на бриллианты и ювелирные изделия из России, а с 1 сентября - на выращенные в лаборатории алмазы и часы с бриллиантами.

Запрет является частью более широких усилий, координируемых со странами G7, с целью ещё больше перекрыть доходы российского государства в попытке помешать его военным действиям на Украине.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал в сети X

Этот шаг был предпринят после того, как Россия усилила удары по украинским городам в новогодний период.  Лидеры Евросоюза жёстко отреагировали на волну новых атак. Главный дипломат блока Жозеп Боррель заявил во вторник в социальной сети X, что "Россия ответит за свои военные преступления".

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