Реформа государственных СМИ в Польше

By Магдалена Ходовник

Новые власти Польши сменили руководство государственных СМИ, чтобы "положить конец политическому контролю над ними со стороны предыдущей консервативной националистической администрации.

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Новое польское коалиционное правительство во главе с Дональом Туском уволило руководство государственных СМИ – телевидения, радио и информационного агентства - назначив новых лиц. Вещание было прекращено, а программы отменены. Власти говорят, что таким образом хотят положить конец политическому контролю над СМИ со стороны предыдущей консервативной националистической администрации

В эту среду общественные телеканалы TVP прекратили работу, как и TVP Info. Некоторые из них вернули себе полномочия вещания, но это не остановило перемены, начавшиеся в государственных СМИ – были названы новые руководители. Многие сотрудники ТВП до сих пор находятся в зданиях и не знают, что с ними будет.

Самуэль Перейра, до последнего возглавляющий информационное агентство TVP, говорит:

"Конечно, это подвергает сильному стрессу людей, которые просто хотят выполнять свою работу и, похоже, не видят причин поддаваться "правилу власти" [ в смысле физической силы], потому что именно закон должен быть этой решающей силой, а не [физическая] сила, которая могла бы каким-то образом обойти верховенство закона. Дело в том, что ситуация сложная. Люди стараются поддерживать друг друга. Кто-то чувствует себя лучше, кто-то хуже, но у нас также нет оснований соглашаться на это в ситуации, когда нет правовых оснований брать на себя трансляцию TVP Info, и просто позволить этому [произойти]".

Тем временем в Варшаве уже начались протесты сторонников TVP.

Анна Маховская, протестующая:

"Надо защитить великое польское телевидение, лучшее из того, что есть. Как действует это правительство? Оно хулигански захватывает средства массовой информации. Что именно? Свободу слова. Это переворот".

Многие не согласны с протестующими о словами протеста и подчеркивают, что общественное телевидение TVP при правлении партии "Закон и справедливость" не всегда говорило правду.

Патрик Михальский, журналист Wirtualna Polska:

"Зрителями TVP Info и "Новостей" манипулировали на протяжении многих лет – манипуляции доказаны и описаны многими медиа-исследователями и учеными, а то, что показывало TVP, стало предметом многих магистерских и даже докторских диссертаций в Польше. Омбудсмен также привел конкретные примеры этого за многие годы".

Политики из правительственной коалиции решительно подчеркивают, что необходимы фунедаментальные изменения государственных СМИ, которые только начинаются.

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Смена руководства и профиля государственных СМИ не стала сюрпризом – правящая коалиция уже давно объявляла об этом. Но спор между двумя сторонами, конечно, не закончится сегодня".