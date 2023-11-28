ЕС строит "Глобальный альянс против торговли мигрантами"

Институты единой Европы демонстрируют готовность пресекать нелегальный ввоз мигрантов и бороться с международной преступностью на фоне роста популярности правых и ультраправых партий в Европе.

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Решать проблему у её истоков, а не просто реагировать на неё – такова цель "Глобального альянса против торговли мигрантами", контуры которого попыталась обозначить глава Еврокомиссии на конференции в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС уже работает над этим с Западными Балканами, Марокко и Тунисом. При этом, по её словам, возможно построить гораздо более широкое партнёрство, поскольку "незаконный ввоз мигрантов курируется международными преступными организациями".

Председатель ЕК, которая в сентябре побывала на переживающий острый миграционный кризис Лампедузе, уверена, что "экстренные меры важны, но этого недостаточно".

"Нам также нужен "Глобальный альянс" с общим управлением и общими целями. Он должен быть глобальным не только в географическом смысле, но и по своему охвату. Необходимо сосредоточиться на предотвращении, реагировании и поиске правовых альтернатив смертельно опасным маршрутам контрабанды. Именно этот дух движет нами при организации этой конференции", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Конференция состоялась через несколько дней после того, как военная хунта, захватившая власть в Нигере, отменила принятый при поддержке Европейского союза закон о криминализации незаконного ввоза мигрантов.

Как пишет RFI, после его введения в 2015 году число западноафриканских мигрантов, пересекающих границу Нигера и Ливии или Алжира с целью попасть в Европу, быстро сократилось с 350 в день до 100 в неделю.

Новый руководитель страны генерал Чиани утверждает, что закон "не учитывал интересы Нигера и его граждан".

Решение хунты рассматривается как ответ на призывы европейцев к восстановлению в должности отстранённого президента Мохамеда Базума.