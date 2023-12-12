Изъятие российских денег в наказание за войну в Украине может нарушить международное право, опасаются чиновники Евросоюза

РЕКЛАМА

Евросоюз предложил только отделить замороженные активы российских банков, хранящиеся в ЕС, от доходов с них. Тем самым блок отступил от своих прежних обещаний использовать полученную прибыль для помощи Украине.

Эта новость появилась на фоне ослабления западной поддержки разрушенной войной страны: президент США Джо Байден столкнулся со возражениями республиканцев по поводу продолжения финансовой помощи, а венгрский премьер Виктор Орбан пригрозил наложить вето на пакет помощи ЕС в размере 50 млрд евро.

Планы - официально принятые во вторник Европейской комиссией, но не опубликованные - потребуют от финансовых депозитариев, таких как Euroclear, регистрировать замороженные российские активы отдельно, а доходы взимать с акционеров, сообщил представитель ЕС, выступая на условиях анонимности.

Изъятие активов российского государства в качестве репараций за Украину остается "долгосрочной" целью, но для этого "нет ни сроков, ни фиксированных условий", добавил чиновник.

Это не соответствует обязательствам, которые дала председатель Еврокомиссии в октябре. Урсула фон дер Ляйен заявила тогда, что представит планы по использованию прибыли от иммобилизованных активов РФ для оплаты восстановления Украины, которое, по данным Всемирного банка, обойдется в 383 млрд евро.

Ответственность за такой разворот могут нести страны-члены Евросоюза, которые должны единогласно согласовать санкционные меры. Публично лидеры ЕС согласились с проукраинской позицией фон дер Ляйен, но за закрытыми дверями они проявляют осторожность, чтобы не создать рискованный юридический прецедент.

Российские миллиарды

Российский центральный банк держит в ЕС около 200 млрд евро. Их львиная доля находится в бельгийской Euroclear, которая в этом году получила более 3 млрд евро неожиданных доходов от процентов.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо уже пообещал направить корпоративные налоги от этих доходов - около 1,5 млрд евро - непосредственно в Украину.

Но сами ценные бумаги не могут быть конфискованы, пока не будет признано совершение конкретного преступления. Европейский центральный банк предупредил, что это может повредить репутации евро как безопасной валюты.

Некоторые законодатели, такие как евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, выступают за более решительные действия, утверждая, что масштабы российской агрессии позволяют блоку принять контрмеры.

Ранее во вторник Европарламент и правительства стран ЕС заключили два законодательных соглашения, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение санкций. Это означает, что у тех, кто обходит ограничения, могут быть арестованы активы или отозваны разрешения на торговлю. Им также грозит пять лет тюрьмы.