Венгрия препятствует переговорам о членстве в ЕС Украины

Венгрия по-прежнему выступает против переговоров о членстве в Евросоюзе Украины. После министров иностранных этот вопрос обсудят в Брюсселе лидеры ЕС

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В Евросоюзе растёт напряженность из-за того, что Венгрия создает препятствия для начала в ближайшее время переговоров о вступлении в ЕС Украины. На заседании в Брюсселе министров иностранных дел представитель Будапешта своим нежеланием вести об этом диалог с Киевом и своими контактами с Москвой разгневал своих коллег из союзных столиц, включая Вильнюс.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис:

Объяснить позицию Венгрии не только по Украине, но и по многим другим вопросам, можно только тем, что эта страна против Европы. Она против всего, за что выступает Европа.

На встрече Евросоюза в верхах, которая начнётся в четверг в Брюсселе, лидеры обсудят с Украиной вопрос о членстве, а также о предоставлении ей дополнительной поддержки в размере 50 млрд евро. Эти деньги называют спасательным кругом для страны, защищающейся от российского вторжения России, которые позволят начать её послевоенное восстановление. Венгрия в настоящее время блокирует и эту инициативу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который также был в Брюсселе, заявил, что ставки для всех сторон очень высоки:

Я даже не могу себе представить, не могу даже говорить о тех разрушительных последствиях, которые возникнут, если Совет Евросоюза не примет этого решения. Они будут разрушительными не только для Украины, но и в более широком смысле, для расширения ЕС в целом.

Но Венгрия сохоанила возможность использовать своё право вето.

Её министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает, что Украина не выполняет условий для переговоров о вступлении в ЕС, и обвиняет Брюссель в преувеличении достижений Киева:

Наша позиция ясна: сейчас ситуация неблагоприятная. Украина не готова к тому, чтобы Евросоюз начал с ней переговоры о вступлении. Это не тактическая, а вполне обоснованная позиция с нашей стороны.

Украина утверждает, что она с рекордной скоростью выполняет требования ЕС в отношении борьбы с коррупцией и реформирования системы правосудия.