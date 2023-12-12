Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом

By euronews

Президент Украины надеется на то, что Вашингтон не оставит Киев без внимания

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Белый дом заявил, что время для поездки Зеленского в Вашингтон выбрано удачно, поскольку Байден настаивает на том, чтобы законодатели одобрили пакет помощи до окончания новогодних праздников.

Высокопоставленный представитель, не названный в СМИ по имени, заявил, что США не могут допустить прекращения помощи Украине: в первую очередь, в условиях, когда отвлекает внимание Вашингтона война между Израилем и ХАМАС, а также при том, что президент готов пойти на компромисс с республиканцами.

В то время как Байден и Зеленский встречались, США намеривались объявить еще об одном, относительно скромном, пакете военной помощи. По словам чиновников, речь идет о нескольких миллионах долларов.