Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

By Euronews

Зеленский встретится с конгрессменами США, чтобы обсудить разблокировку новой помощи. Родственники украинских военнопленных надеются, что международное сообщество сможет повлиять на Россию

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Владимир Зеленский из Аргентины поедет в США: в воскресенье Джо Байден пригласил украинского коллегу в Белый дом. Уже официально подтверждено, что Зеленский выступит с речью перед Конгрессом в попытке разблокировать дополнительную помощь Украине. Американские законодатели ведут напряженные дебаты по этому вопросу, что вызывает серьезные опасения.

В воскресенье в Киеве сотни людей собрались на площади Независимости, чтобы потребовать больше действий по освобождению удерживаемых в России военнопленных. Акция была организована родственниками защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Они говорят, что во многих случаях вообще не имеют контактов с заключенными и фактически не имеют знают, живы ли они ещё.

Валерия Суботина, член бригады "Азов", бывшая узница:

"Это важно по многим причинам. Одна из них — сосредоточить внимание международного сообщества на этой проблеме, потому что они могли бы найти способ повлиять на Российскую Федерацию, чтобы освободить наших солдат".

Президент Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией за последние несколько месяцев замедлился.

Минобороны РФ заявило о постепенном продвижении российских сил в районе Клещеевки Донецкой области и обнародовало кадры обстрела позиций украинских войск, которые держат оборону в селе, освобождённом в конце сентября.