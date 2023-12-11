Евросоюз надеется, что военные преступления, совершенные в Израиле и Газе, будут преследоваться в Гааге. Главная роль в этом должен сыграть Международный уголовный суд (МУС) и его прокурор Карим Хан

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В 2021 году МУС постановил, что его уголовная юрисдикция распространяется на палестинские территории Газы, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, и начал официальное расследование по фактам массового насилия в регионе с 2014 года.

Это дает Хану мандат на расследование военных преступлений, совершенных как в Палестине, так и палестинцами, включая кровавое вторжение ХАМАС на территорию Израиля 7 октября и военный ответ Израиля в Газе. Прокурор обязался в полной мере использовать силу закона, чтобы восстановить справедливость в отношении как израильских, так и палестинских жертв.

Однако попытки делегитимизировать мандат Хана грозят затормозить расследование и оставить виновников безнаказанными.

Израиль не является государством-участником суда. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху постоянно пытается подорвать его работу, называя расследование убийств палестинцев "чистым антисемитизмом". США также отвергают легитимность МУС.

Европейский союз, который на бумаге является ярым сторонником суда, также может столкнуться с противодействием расследованию под руководством МУС в своих собственных рядах из-за раздробленной позиции блока по израильско-палестинскому конфликту.

Разные взгляды на палестинскую государственность

Хотя все государства ЕС являются членами Международного уголовного суда, пять из них - Австрия, Чешская Республика, Германия, Венгрия и Литва - отвергли юрисдикцию МУС в отношении Палестины, ссылаясь на отсутствие палестинской государственности и опасения по поводу политизации суда.

По мнению сотрудника аналитического центра Chatham House Талиты Диас, сопротивление со стороны ЕС может "сделать возможным повторное оспаривание утверждения суда о юрисдикции над Палестиной, особенно в апелляционной палате".

Вето государств также может помешать практической реализации расследований и оставить суд, который финансируется за счет взносов стран-членов, без необходимых ресурсов.

По словам Диас, возражение Израиля против расследования может даже привести к "порче улик":

"МУС зависит от сотрудничества всех государств, потому что у него нет собственных правоприменительных или полицейских полномочий. Сбор доказательств и содержание под стражей обвиняемых зависит от такого сотрудничества, - пояснила эксперт Chatham House. - На практике оперативная поддержка со стороны крупных игроков очень важна для успешного проведения расследований и судебного разбирательства, особенно в связи с бюджетными и правоприменительными ограничениями МУС".

Однако старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Энтони Дворкин считает, что противоречия между странами ЕС "затронут лишь вопросы риторической поддержки" и что каждая из них будет "обязана сотрудничать со следствием в соответствии с положениями Римского статута".

"Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он Хан получить доступ в Израиль и Газу, - добавил он. - Европейские страны могли бы высказаться в пользу предоставления прокурору такого доступа".

Бельгия выделила дополнительные 5 млн евро на расследование Судом конфликта между Израилем и ХАМАС, чтобы активизировать усилия по восстановлению справедливости. Оппозиционные партии в Ирландии безуспешно пытались заставить Дублин добиться возбуждения в Гааге дела против Израиля за его действия.

Брюссель поддерживает Гаагу

Еврокомиссия не высказала возражений против юрисдикции Международного уголовного суда по палестинскому вопросу, несмотря на расхождения в позициях стран-членов.

"Наша поддержка МУС не изменилась, - заявил в конце ноября пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам. - Уже в 2021 году Суд начал расследование в Палестине, и его прокурор обязан расследовать все предполагаемые преступления в конкретной ситуации, независимо от того, где они происходили".

Тем не менее, отношения ЕС с МУС иногда проходили проверку на прочность.

Прокурор Хан отверг предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании при поддержке ООН специального трибунала для преследования военных преступлений в Украине как удар по его мандату и фрагментацию международной уголовной системы. Этот шаг был сделан на фоне опасений, что МУС не сможет привлекать к ответственности российских преступников, несмотря на выдачу международного ордера на арест президента Владимира Путина, поскольку ни Украина, ни РФ не являются государствами-участниками.

Дворкин считает, что меры, принятые Европой для обеспечения правосудия в отношении украинских жертв войны, резко контрастируют с их реакцией на конфликт в Газе. Он сказал: "Конечно, верно, что европейские лидеры и официальные лица гораздо меньше говорили о роли МУС в войне в Газе, чем в случае с Украиной, где многие европейские страны фактически передали ситуацию на рассмотрение прокурора".

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Западные державы настроены скептически

Ещё одним препятствием на пути расследования является сопротивление союзников ЕС - Великобритании и Соединённых Штатов. США не являются государством-участником МУС, и они давно отвергают расширенную юрисдикцию суда.

В начале этого года администрация Байдена согласилась помочь прокурору в его украинском расследовании. Но после этого Белый дом отстранился от такой работы и подчеркнул свою готовность оказать поддержку лишь в определенных контекстах.

Но позиция Вашингтона в отношении палестинского расследования не изменилась.

"Учитывая геополитическое влияние США и их особую роль в качестве посредника в конфликте в Газе, отсутствие поддержки МУС может помешать суду привлечь ресурсы и сотрудничество других государств", - пояснила Диас.

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Великобритания, несмотря на то, что является членом суда, с 2021 года выступает против юрисдикции МУС над Палестиной. Тогдашний премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "односторонние судебные действия усугубляют напряженность и подрывают усилия по осуществлению принципа двух государствах путем переговоров". Это ознаменовало ухудшение британо-палестинских отношений.

Упреки в адрес Суда со стороны обеих этих западных держав резко контрастируют с действиями некоторых стран Юга, таких как Бангладеш, Боливия, Коморские острова, Джибути и Южная Африка, которые 17 ноября передали ситуацию с Палестиной на рассмотрение прокурора.

Переломным, хотя и маловероятным моментом, может стать согласие Израиля на то, чтобы МУС расследовал зверства, совершенные ХАМАС 7 октября, когда около 1200 невинных израильтян были убиты и более 200 взяты в заложники. На прошлой неделе Хан заявил, что не откажется от проведения расследования, даже если Израиль продолжит осуждать суд.

"Военные преступления, несомненно, были совершены группировкой ХАМАС", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе посол Израиля в ЕС Хаим Регев, отвечая на вопрос о возможном расследовании под руководством МУС нападений из Газы. - Сейчас не время обсуждать это, пока мы находимся в состоянии войны, но мы вернемся к этому вопросу, когда наступит подходящее время".