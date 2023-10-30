Прокурор МУС побывал на границе сектора Газа и Египта

ЦАХАЛ отчитался об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС за последние дни. Прокурор МУС настаивает на том, что у Израиля есть "моральные и юридические" обязательства не препятствовать доставке гуманитарной помощи жителям Газы.

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Десятки боевиков ХАМАС уничтожены за ночь в Газе, утверждают в Армии обороны Израиля.

"Десятки террористов забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать военнослужащих", – говорится в заявлении ЦАХАЛ. Также сообщается об авиаударе по "пусковой установке противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар".

Накануне ХАМАС заявил об "ожесточённых боях с применением автоматического и противотанкового оружия" на севере Газы, где с вечера пятницы ведёт манёвры ЦАХАЛ. В выходные израильское правительство отдало приказ об усилении наземных вторжений вдоль восточной границы анклава.

Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля Марк Регев заявил СМИ, что Израиль не собирается захватывать сектор, а лишь "зачищает" его от ХАМАС.

Палестинские журналисты пишут об израильских авиаударах вблизи больниц "Аш-Шифа" и "Аль-Кудс" в Газе.

"Мы вновь заявляем, что невозможно эвакуировать больницы, заполненные пациентами, не подвергая опасности их жизни", – написал на платформе X глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Препятствование доставке гуманитарной помощи может быть квалифицировано как преступление", – заявил в воскресенье прокурор Международного уголовного суда Карим Хан после посещения пограничного перехода Рафах между Египтом и сектором Газа, где скопилась грузы, предназначенные для гражданского населения анклава.

У Израиля есть чёткие обязательства в связи с войной с ХАМАС, не только моральные, но и юридические обязательства по соблюдению правил ведения вооружённых конфликтов. Карим Хан прокурор МУС

По данным ООН, в воскресенье в Газу через Рафах въехало более 30 грузовиков с самым необходимым.

Противостояние с "Хезболлах"

На севере, вдоль границы Израиля с Ливаном, растёт напряжённость. "Хезболлах" и ЦАХАЛ ведут перестрелки, войска Северного округа Израиля сообщают о готовности "к любому развитию событий".

Опасения эскалации усилились после того, как было объявлено, что лидер радикального ливанского движения Хасан Насралла выступит с первой публичной речью с начала войны. Телевизионное выступление запланировано на пятницу 3 ноября.

Последствия войны

Данные взяты из сообщений Associated Press, подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, израильских военных, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Палестинского Красного Полумесяца: