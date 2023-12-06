Петиция против сексуальной эксплуатации детей в интернете

Полмиллиона подписей собрано под призывом не допускать сексуального насилия над детьми в интернете. Петиция об этом доставлена в Европейский парламент

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Финская актриса Шарлиина исполнила в среду в Брюсселе песню «Pieces of me» (Части меня) о своем печальном опыте в детстве, когда она подверглась сексуальному насилию. Общественные активисты требуют принятия более строгих мер по борьбе с злоупотребления детьми в интернете после того, как проект закона об этом, предложенный Еврокомиссией, был ослаблен парламентским Комитетом по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Более 500 тыс подписей стоят под петицией об этом, которая была доставлена в Европейский парламент.

Певица из Финляндии Шарлиина Эряпуро:

Очень много маленьких детей подвергаются сексуальному насилию. Сегодня это происходит больше, чем когда-либо прежде, потому что в интернете создана своеобразная игровая площадка. В ней не соблюдаются правила безопасности, которые бы защищали детей от этих ужасных преступников. Мне, пережившей такое, очень важно добиться того, чтобы никто не получил такого опыта, какой получила я.

Окончательный текст закона не поощряет онлайн-платформ на добровольный поиск в сети и удаление материалов о насилии над детьми. Это станет возможным только по постановления суда и при соблюдении конфиденциальности интернет-пользователей.

Либеральный евродепутат от Бельгии Хильде Ваутманс:

Суд будет теперь выносить такие постановления очень быстро. Мы также одобрили множество мер по предотвращению распространения порнографических материалов такого свойства. Самое главное - не допустить того, чтобы наши дети стали жертвами. Может быть, это не стопроцентная гарантия, как бы нам всем хотелось, но это наилучший компромисс и большой шаг вперед в защите прав детей.

Каждый третий пользователь Интернета - ребенок. В 2022 году во всем мире было зарегистрировано 32 млн сигналов от граждан, которые заподозрили сайты в сексуальной эксплуатации детей. Но некоторые евродепутаты считают, что подавление такой деятельности в виртуальном пространстве, жёсткие проверки и наказание разработчиков компьютеров и программ может замедлить или остановить начно-технический прогресс.

Либеральный евродепутат от Нидерландов Катарина Ринзема:

В части законодательства, которую мы активно обсуждаем, утверждаются, что оно не препятствует развитию технологий. Так ли это на самом деле? Многие технологические компании говорят нам, что их возможности теперь будут ограничены, а я глубоко верю в силу инноваций и силу технологий.

В ближайшее время должны начаться переговоры о предложенных мерах по интернет-безопасности для детей законе между европейскими Парламентом, Советом и Комиссией. Но многие страны-члены ЕС говорят, что их общественное мнение к этому еще не подготовлено, и просят дать им больше времени для дискуссий на национальном уровне. Если это законодательство будет вскоре принято в Евросоюзе, оно может послужить примером для других регионов.