В Евросоюзе готовится закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми в интернете. Защитники права на конфиденциальность предостерегают от драконовских мер.

"Наведите чистоту онлайн!" - скандировали демонстранты в Брюсселе. Они требовали от Евросоюза быстрых действий по принятию Положения о борьбе с сексуальным насилием над детьми. Оно также известно как контроль чата, то есть проверка переписки и обмена изображениями.

РЕКЛАМА

Активисты были одеты в защитные костюмы и держали в руках чистящие средства, имея в виду, что Интернет - грязное и опасное место для детей в Европе.

Члены организации «Движение храбрости» сами были жертвами злоупотреблений в юном возрасте. Теперь они хотят, чтобы ЕС принял меры против сексуальных хищников, которые домогаются детей.

Активист из из Ирландии Патрик Сэндфорд призывает родителей следить за тем, как используется домашний компьютер:

«Один ребёнок из пяти, каждый пятый из ваших детей, подвергнется сексуальному насилию в возрасте до 15 или 16 лет. Для многих это произойдёт в виртуальном пространстве. К сожалению, на Европу приходится 60% сексуальных злоупотреблений, совершаемых в мире онлайн. "

Закон о проверке потребует от крупных технологических платформ поиска и запрета материалов, являющихся сексуальным насилием над детьми. Хотя некоторые страны-члены выступают против драконовских мер, защитник нравственности из Финляндии Шарлиина Эряпуро призывают ЕС не смягчать контроль над чатами:

«Это закон может защитить детей от вредного воздействия в Интернете. Но онлайн-сообщество постоянно растет из-за развития технологий и расширения цифровых компаний. И мы не знаем, что нас ждет в будущем. Все эти социальные сети появились сравнительно недавно. Мы не знаем, как они повлияют на детей в перспективе. Так что этот закон защитит детей не только сейчас, но и в будущем".

Однако закон о контроле над чатами вызвал возражения со стороны защитников права на частную жизнь. Неправительственные организации по всему ЕС в открытом письме предупредили, что в нынешнем виде закон позволит считывать сообщения и лишать конфиденциальности сотни миллионов жителей Европы. Исследователь из Швейцарии Кармела Тронкосо выразила опасения, что такая мера может сама привести к злоупотреблениям:

«Эта технология предназначена для поиска не только детской порнографии, но и широкого круга подозрительной деятельности. Мы знаем, что она будет использоваться в других целях, для выявления чего угодно. Как только такой механизм будет создан и запущен, правительства, технологические компании и хакеры, умеющие взламывать любые системы, смогут использовать образовавшиеся бреши для проверки наших коммуникаций».

Страны-члены ЕС обсудят этот вопрос в конце сентября, евродепутаты проведут дебаты о контроле над чатами в Комитете по фундаментальным правам в октябре, а затем вопрос о сексуальном насилии над детьми в интернете попадет в повестку дня пленарной сессии Европейского парламента.