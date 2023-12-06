Накануне саммита Евросоюз расколот войной Израиля с Хамас

Война между Израилем и Хамас внесла раскол в общественное мнение и руководство Евросоюза. Его лидерам будет трудно выработать общую позицию на встрече в середине месяца

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На следующей неделе глав государств и правительств Евросоюза, а также руководители его основных учреждений, соберутся, чтобы осудить, среди прочего, войну между Израилем и ХАМАС. Лидерам будет трудно продемонстрировать единство, учитывая разногласия в ЕС по ближневосточным вопросам. В начале этой неделе в Брюсселе прошел Общественный форум за права человека. Некоторые его участники стали покидать помещение, когда Верховный представитель Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в своей речи, что Израиль устроил в секторе Газа "кровавую бойню":

«То, что мы наблюдаем в Газе, - это очередная бойня. Сколько жертв мы не знаем, никто не знает. Кто-то оценивает их в 15 тысяч, но я боюсь, что под руинами разрушенных домов их должно быть гораздо больше, включая большое количество детей».

"Люди выходят из зала», - сказали Боррелю. Он спросил:

«Люди выходят из зала? Почему? Может быть, я сказал что-то неудобное?».

Консервативный депутат из крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, обвинил испанца Борреля в предвзятости и в следовании курсом социалистического правительства Испании. Антонио Лопес-Истурис сказал, что главный дипломат Евросоюза зашел слишком далеко, обвинив Израиль в кровопролитии, поскольку еврейское государство уважает международное право:

«На Европейском совете мы увидим позиции различных стран-членов. Посмотрим, удастся ли им выработать общую позицию. Это было бы идеально. Но пока мнения слишком расходятся, и Верховный представитель должен это учитывать, а не рассказывать историю только с одной стороны».

Напряженность между правительствами Евросоюза наглядно проявилась, когда премьер-министры Бельгии и Испании посетили регион и повергли Израиль критике за страдания, которые он причиняет мирным жителям сектора Газа.

Сотрудник Германского фонда Маршалла (США) Бруно Лете напомнил, что Брюссель и Мадрид традиционно демонстрируют пропалестинский подход, а Берлин и Будапешт входят в число наиболее произраильских столиц Евросоюза:

«Все в Евросоюзе, конечно, согласны с тем, что следует избегать жертв среди гражданского населения Газы. Об этом чётко заявляют во всех столицах. Однако мы видим разногласия между ними, когда речь заходит о праве Израиля на самооборону. Некоторые из стран-членов очень серьезно относятся к таким аргументам и поддерживают Израиль в этом отношении. Но мы видим, что другие государства ЕС фактически лишают Израиль полного права на самооборону, настаивая на принципе пропорциональности и утверждая, что ответ Израиля совершенно непропорционален».

Официальная позиция Евросоюза по данному конфликту заключается в солидарности с Израилем и поддержке его права на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом.