Премьер-министр Педро Санчес отправляется в ближневосточное турне, чтобы в очередной раз призвать к урегулированию конфликта в регионе по плану "два государства для двух народов".

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На этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес посетит Ближний Восток. И в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС его визит вряд ли будет шаблонным, по сравнению с визитами других европейских лидеров.

По мнению экспертов, Испания имеет прочные исторические связи с арабским миром, именно поэтому страна активно пытается продвигать в Евросоюзе свою линию, созвучную устремлениям палестинцев.

Этот подход Санчес, вероятно, будет отстаивать и во время поездки в пострадавший от конфликта регион.

Переизбранный всего неделю назад на новый четырёхлетний срок, глава испанского правительства встретится со своими коллегами - премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Израиле и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на Западном берегу реки Иордан.

Затем Санчес отправится в Египет, где проведёт переговоры с президентом АбдельФаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Ожидается, что премьер Испании вновь призовёт к долгосрочному прекращению огня в Газе и проведению срочного саммита по вопросу мирного урегулирования конфликта. Мадрид утверждает, что политическое решение возможно - путём реализации плана "два государства для двух народов"

Почему Испания так открыто заявляет о своём признании палестинского государства?

Выступая в прошлую среду, Санчес пообещал, что "первым обязательством" его нового правительства в области внешней политики будет "проведение работы в Европе и Испании для признания палестинского государства".

В то же время он заявил, что находится "на стороне Израиля" перед лицом "террористической атаки", совершённой ХАМАС 7 октября, но при этом призвал еврейское государство положить конец "неизбирательным убийствам палестинцев".

По мнению профессора Мадридского университета Комплутенсе Исаиаса Барренады, Санчес надеется, что так в ЕС сработает "эффект домино".

Слова Санчеса особенно слышны на фоне критики, которой подвергаются западные страны в арабском мире за "слишком благосклонное отношение" к Израилю.

В 2014 г. при консервативном правительстве парламент Испании принял резолюцию, призывающую к признанию палестинского государства. Её поддержали все политические партии.

Однако это голосование не имело обязательной силы и не повлекло за собой никаких действий.

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, когда-то работавший в кабмине Санчеса, заявил газете El Pais, что Испания является страной, "испытывающей более явную симпатию к арабскому миру".

Манифестанты с плакатами, на которых написано "Газа - это мы все" и "Мир", во время акции протеста против наступления Израиля на Газу, Памплона, 2014 год Alvaro Barrientos/AP

Краткая история испано-арабских отношений

Географически близкая к региону Магриб в Северной Африке, Испания повернулась к арабским странам во времена диктатуры Франко (1939 - 1975 гг.), чтобы выйти из изоляции на Западе.

Однако только в 1986 году страна установила официальные отношения с Израилем. Причина: напряжённость, возникшая в результате противодействия еврейского государства вступлению Испании в ООН по окончании Второй мировой войны из-за её идеологической близости к нацистской Германией.

Сегодня Испания по-прежнему воспринимается многими как проарабская страна.

В конце октября даже разразился дипломатический мини кризис с израильским посольством после неоднозначных заявлений леворадикального испанского министра, который говорил о_"запланированном геноциде"_ в Газе.

Между тем, как считает Исаяс Барреньяда, в условиях, когда большая часть Европы настроена произраильски, Санчесу будет нелегко реализовать задуманное.

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"Трудно представить, что Испания способна переориентировать европейскую позицию", - сказал Бареньяда AFP. Но "она может на своём примере показать, что по чувствительным вопросам внутри ЕС существуют разные точки зрения",- заключил наш собеседник.