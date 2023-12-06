Израиль наносит авиаудары по Хан-Юнису

By Euronews

Израильская армия наносит удары по Хан-Юнису на юге сектора Газа. ООН предупреждает о "еще более адском сценарии" для населения. Родные заложников призывают Нетаньяху уйти в отставку

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Израильская авиация наносит удары по Хан-Юнису, второму по величине городу сектора Газа.

ЦАХАЛ продолжает расширять свою военную операцию против ХАМАС на юге анклава.

Интенсивность боев не снижается, и ООН предупреждает о "еще более адском сценарии" для населения, которое вытесняется на постоянно сокращающуюся территорию изолированного сектора.

По мере того, как израильские войска входят в Хан-Юнис, его жители, иногда уже перемещенные из других мест, покидают город.

Постоянные бомбардировки приводят к многочисленным жертвам. По данным минздрава Газы, погибло более 16 тысяч палестинцев.

Комментируя предшествовавшие войне события, Биньямин Нетаньяху признал, что они, как власти, "не выполнили возложенную на них миссию", и им всем придется после войны ответить. Всем, включая самого премьера. Но до тех пор, по слова премьера, они будут работать для достижения намеченных целей.

На данный момент мы уже уничтожили около половины командиров полков ХАМАС. Мы сводим счеты с каждым, кто похищал, с каждым, кто был сообщником, с каждым, кто убивал, насиловал и сжигал сыновей и дочерей нашего народа. Мы не забудем и не простим Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Но недавно освобожденные заложники и родственники тех, кто еще находится в плену ХАМАС, на прошедшей встрече с представителями правительства не скрывали своего недовольства его действиями, призвав Нетаньяху уйти в отставку.

"Вы подвергаете опасности жизни людей в каждую из минут, когда вы не заключаете новую сделку по "обмену"", — сказала одна из бывших заложниц.