Израиль наносит авиаудары по Хан-Юнису

Израильская армия наносит удары по Хан-Юнису на юге сектора Газа. ООН предупреждает о "еще более адском сценарии" для населения. Родные заложников призывают Нетаньяху уйти в отставку
Израильская авиация наносит удары по Хан-Юнису, второму по величине городу сектора Газа.
ЦАХАЛ продолжает расширять свою военную операцию против ХАМАС на юге анклава.
Интенсивность боев не снижается, и ООН предупреждает о "еще более адском сценарии" для населения, которое вытесняется на постоянно сокращающуюся территорию изолированного сектора.
По мере того, как израильские войска входят в Хан-Юнис, его жители, иногда уже перемещенные из других мест, покидают город.
Постоянные бомбардировки приводят к многочисленным жертвам. По данным минздрава Газы, погибло более 16 тысяч палестинцев.
Комментируя предшествовавшие войне события, Биньямин Нетаньяху признал, что они, как власти, "не выполнили возложенную на них миссию", и им всем придется после войны ответить. Всем, включая самого премьера. Но до тех пор, по слова премьера, они будут работать для достижения намеченных целей.
Но недавно освобожденные заложники и родственники тех, кто еще находится в плену ХАМАС, на прошедшей встрече с представителями правительства не скрывали своего недовольства его действиями, призвав Нетаньяху уйти в отставку.
"Вы подвергаете опасности жизни людей в каждую из минут, когда вы не заключаете новую сделку по "обмену"", — сказала одна из бывших заложниц.