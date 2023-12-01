Программа "О положении Союза": Столтенберг не видит значительных завоеваний ВСУ. Боррель назвал вопрос о прекращении российского вторжения "слоном в комнате". Матвийчук считает мир несовместимым с оккупацией. Как печь рождественские пряники

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**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**Знаете ли вы, что такое усталость? Вот как это толкует словарь Мерриама-Вебстера: «Состояние безразличия или апатии, вызванное чрезмерным воздействием серии повторяющихся однобразных событий или сигналов».

Некоторые люди начинают ощущать такое утомление, когда думают о войне в Украине. Другими словами, война им надоела, они от неё устали. Такое не услышишь на публике, в лучшем случае об этом говорят за закрытыми дверями.

Но вот генеральный секретарь НАТО сделал несколько публичных заявлений, которые заставили наблюдателей обратить на них внимание.

Йенс Столтенберг:

Военные достижения можно измерять в квадратных метрах, а также в потерях, которые вы в состоянии нанести своему противнику. Несмотря на то, что линия фронта не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам тяжелые потери, измеряемые уничтожением как личного состава, так и боевого потенциала. Хотя это по-прежнему важные достижения, за последние месяцы мы не увидели каких-либо значительных территориальных завоеваний.

Статичная линия фронта и никаких значительных завоеваний…

Прекращение войны - "слон в комнате"

Столтенберг добавил, что Украина отбила около 50% своей территории, которую россияне оккупировали ранее в войне. Он, похоже, предлагает подумать о том, что будет дальше, например, о прекращении войны.

Может ли это быть усталость от войны? Абсолютно нет, поспешил заявить Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.

Жозеп Боррель:

В комнате полно слонов. Наша комната полна больших проблем и больших вопросов. И конечно, перспективы войны в Украине - один из самых важных вопросов, которыми мы занимаемся. Честно говоря, я не вижу в странах-членах ЕС никаких признаков того, что называется усталостью.

Боррель не одинок в такой оценке. Усталость - это слон в комнате, которого многие присутствующие предпочитают не замечать.

Матвийчук считает мир несовместимым с оккупацией

А как на это смотрят украинцы? Ко мне присоединяется Александра Матвийчук, юрист-правозащитник из Украины, один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.

Гробе: В наши дни много спекулируют о различных способах прекращения войны. Должна ли Украина вести переговоры о сделке с Путиным в обозримом будущем?

Матвийчук: Вся проблема в том, что Путину не нужен мир. Он хочет восстановить Российскую империю. Нет никакой цены, которую Путин не хотел бы заплатить для достижения этой цели. Это значит, что нужно помочь Украине победить. В войнах должна побеждать демократия, и только распространение свободы делает мир безопаснее.

Гробе: Когда, по вашему мнению, создадутся условия для заключения мира путём переговоров?

Матвийчук: Мы должны четко определить, чем мир не является. Мир несовместим с оккупацией. Россия должна освободить территории, которые она оккупировала. Как юрист по правам человека, и я знаю, что люди на этих территориях подвергаются убийствам, плохому обращению, пыткам или сексуальному насилию. Мы не имеем морального права оставлять этих людей одних под российской оккупацией.

Гробе: Я хочу вернуться к этому через секунду. Ещё широко обсуждается продолжающаяся поддержка Украины со стороны Запада. Не тревожит ли вас то, что наступает какая-то усталость от войны?

Матвийчук: Трудно долго находиться на войне. Поэтому нам нужно переосмыслить, за что мы выступаем. Что я имею в виду? Когда началось крупномасштабное вторжение, цивилизованный мир сказал: "давайте поможем Украине не проиграть". И Украина получила первое оружие для самозащиты. Затем вступили в силу серьёзные санкции против России. Но сейчас самое время сменить этот нарратив на другой. Давайте поможем Украине победить. Есть огромная разница между «давайте поможем Украине не проиграть» и «давайте поможем Украине победить».

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Гробе: Как юрист по правам человека, насколько вы уверены в том, что потенциальные военные преступления будут когда-то надлежащим образом рассмотрены?

Матвийчук: Я не сомневаюсь, что Путин, если он будет жив, окажется в Гааге. Потому что пришло время разорвать круг безнаказанности, которым Москва пользовалась десятилетиями. Россия совершила ужасные военные преступления в Чечне, в Молдавии, в Грузии, в Мали, в Сирии, в Ливии, в других странах мира. За ними не последовали наказания. Поэтому мы должны продемонстрировать справедливость не только ради украинцев, но и для того, чтобы предотвратить следующее нападение России на следующую страну.

Как печь рождественские пряники

Пока война в Украине вступает во вторую зиму, большая часть остальной Европы сосредоточена на предновогоднем веселии и милых традициях. До католического Рождества осталось меньше четырех недель, хотите верьте, хотите нет.

Это самое загруженное время года для производителей шоколада в Австрии. На крупнейших фабриках в Вене до 100 тысяч шоколадных Санта-Клаусов производится в преддверии Рождества.

Но это еще не всё: около 700 пряничных сердечек и звёздочек в день изготавливается в праздничный сезон. Сначала замешивают опару, затем оставляют её подняться, затем тесто мнут, затем снова его обрабатывают, раскатывают и разрезают вручную, затем ставят в духовку, затем украшают.

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Этим нужно наслаждаться как можно больше, пока не наступит "кондитерская усталость".