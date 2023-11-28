НАТО и Евросоюз не позволяет себе "устать" от войны России с Украиной

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Евросоюза отрицают, что их склоняют к переговорам с Россией. Жозеп Боррель также не чувствует "усталости" Запада от войны

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Накануне начавшейся в Брюсселе встречи министров иностранных дел НАТО слегка изменился тон высказываний Генерального секретаря этой организации об Украине. Это породило различные предположение о том, как может закончиться конфронтация Киева с Москвой. Наблюдатели отметили, что Йенс Столтенберг перестал однозначно настаивать на защите Украины всеми доступными средствами и объявил, что Украина вступит в НАТО только после окончания войны и проведения реформ.

Главный редактор блога «Стратегическая Европа» Джуди Демпси удивлена похвалой Столтенберга в адрес Киева:

Мне было интересно, почему он сказал, что Украина уже отвоевала 50% своей территории? И я подумала про себя: не является ли это признаком того, что, возможно, НΑΤΟ думает о будущем Украины?

Внимание глав внешнеполитических и оборонных ведомств переключается теперь на войну между Израилем и ХАМАС. Несмотря на все официальные заверения в том, что Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину, его лидеры с трудом скрывает свое разочарование по поводу её летнего контрнаступления. Они всё больше выражают опасение, что война не закончится скоро. В такой обстановке многие европейские столицы могут поддаться искушению склонить Киев к переговорам с Москвой.

Однако после встречи в Брюсселе Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой оба они отрицают, что на них оказывалось какое-либо давление.

Жозеп Боррель также не чувствует, что Запад "устал" от безрезультатных дипломатичских и военных усилий:

Я не вижу никаких признаков того, что у стран-членов накопилось так называемое "утомление". Все обеспокоены, все признают успехи украинцев. И я уверен, что наши государства продолжат поддерживать Украину. Для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе устать.

По мнению Джуди Демпси, настоящая проблема заключается в том, что президент России Владимир Путин, похоже, не спешит приступить к переговорам с Владимиром Зеленским. Редактор блога «Стратегическая Европа» считает, что на данном этапе президенту Украины будет крайне сложно пойти на какие-либо уступки, особенно если это затронет территориальный суверенитет страны, например, смириться с потерей 50%:

Я думаю, что некоторые европейские страны приняли бы обмен украинской земли на мир. Это очень сложно, очень политически трудно, очень эмоционально. Но именно президент Зеленский будет тем, кто должен принять подобное решение. Хотя это было бы также своего рода предательское решение.

Позиция НАТО и поставки оружия Киеву во многом определят будущее российского вторжения. А возможность того, что Украина станет членом Североатлантического Альянса, может иметь для этого решающее значение.