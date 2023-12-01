Украина: новая фаза войны

By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией вступила в новую фазу (с приходом зимы), и приказал ускорить строительство укреплений на "всех основных фронтах"

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Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинской войны. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС может затмить украинский.

Владимир Зеленский, президент Украины: "У нас новая фаза войны, и это факт. Война сложная, зима в целом - это новая фаза войны. Потому что зимняя война идет не только на линии фронта, но и внутри городов, из-за большого количества беспилотников, которые использует противник, из-за большого количества ракет, в том числе баллистических и т.д. Мы уже видим последствия того, что глобальное сообщество из-за трагедии на Ближнем Востоке переключилось. И это факт. Не признавать это может только слепой. Нельзя допустить, чтобы забыли о войне здесь. Она здесь, полномасштабная, сложная, большая, глобальная. Самая большая война со времен Второй мировой".

Как ожидается, зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло Киеву желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск. Но, по словам Зеленского, это не значит, что Украина должна сдаться.