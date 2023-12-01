EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Украина: новая фаза войны

Владимир Зеленский с украинскими военными
Владимир Зеленский с украинскими военными Авторское право Efrem Lukatsky/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией вступила в новую фазу (с приходом зимы), и приказал ускорить строительство укреплений на "всех основных фронтах"

РЕКЛАМА

Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинской войны. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский, выразив опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС может затмить украинский.

Владимир Зеленский, президент Украины: "У нас новая фаза войны, и это факт. Война сложная, зима в целом - это новая фаза войны. Потому что зимняя война идет не только на линии фронта, но и внутри городов, из-за большого количества беспилотников, которые использует противник, из-за большого количества ракет, в том числе баллистических и т.д. Мы уже видим последствия того, что глобальное сообщество из-за трагедии на Ближнем Востоке переключилось. И это факт. Не признавать это может только слепой. Нельзя допустить, чтобы забыли о войне здесь. Она здесь, полномасштабная, сложная, большая, глобальная. Самая большая война со времен Второй мировой".

Как ожидается, зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло Киеву желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск. Но, по словам Зеленского, это не значит, что Украина должна сдаться.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Новые жертвы на Херсонщине и в Донбассе. Зеленский побывал на передовой

Украина вступит в НАТО после войны и реформ

10 лет Евромайдану. ООН обновила данные о мирных украинцах, погибших в ходе развязанной РФ войны

Владимир Зеленский Вторжение России в Украину Война в Украине