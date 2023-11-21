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Будущее соглашения ЕС-МЕРКОСУР под вопросом после выборов в Аргентине

Саммит МЕРКОСУР намечен на 7 декабря
Саммит МЕРКОСУР намечен на 7 декабря Авторское право frame
By Euronews
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Хавьер Милей ещё во время предвыборной кампании грозил покинуть блок южноамериканских стран. Тревогу Брюсселя вызывает и "климатический скептицизм" нового президента Аргентины.

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Победа Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине может сорвать переговоры по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР.

Во время своей предвыборной кампании ультраправый политик угрожал покинуть торговый блок, образованный Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

При таком сценарии больше всего пострадает Евросоюз, который давно стремится расширить своё влияние в этом регионе. Так считают некоторые аналитики. 

Густаво Мюллер, научный сотрудник Левенского центра исследований в области глобального управления:
"Если не будет соглашения со странами МЕРКОСУР и не получится ратифицировать соглашение об ассоциации, то это станет большой потерей для Европейского союза не только в экономическом плане, но и символически, с точки зрения политики и отношений с Латинской Америкой. ЕС упорно пытается восстановить своё влияние в Латинской Америке в последние несколько лет. Особенно с начала российского вторжения в Украину Евросоюз старается заполучить как можно больше союзников".

Тем не менее ЕС поздравил Милея с избранием. Официальный Брюссель заявил, что намерен поддерживать партнёрство с Южноамериканским общим рынком и хочет завершить переговоры по соглашению со странами МЕРКОСУР как можно скорее.

Его условия были согласованы ещё в 2019-м после двух десятилетий обсуждений и встреч. Но в этом году ЕС наложил на страны блока дополнительные экологические обязательства. Что требовало немалых уступок от Бразилии и Аргентины. Поэтому переговоры затянулись.  

Избрание Милея, который отрицает проблему изменения климата, может стать ещё одним аргументом для некоторых сомневающихся государств-членов ЕС, например Франции и Австрии, в пользу отказа от соглашения. 

Густаво Мюллер:
"Новое правительство Аргентины, отрицающее последствия изменения климата, - это ещё одно препятствие, особенно с точки зрения Евросоюза и, в частности, - Европарламента. Но в то же время, важнее всех голосов на этих переговорах, если речь идёт об изменении климата, это голос страны с наибольшей площадью лесов  Амазонии, то есть Бразилии. И именно она должна занять ведущую позицию в переговорах".

Следующий саммит МЕРКОСУР запланирован на 7 декабря, он пройдёт в Рио-де-Жанейро. У Брюсселя есть шанс добиться соглашения до того, как Хавьер Милей вступит в должность президента Аргентины. Инаугурация намечена на 10 декабря.

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