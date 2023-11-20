Аргентина взяла курс направо

By Euronews

Ультраправый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах, набрав почти 56% голосов.

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Аргентина готовится взять курс направо: победивший на президентских выборах ультраправый кандидат Хавьер Милей обещает устроить в стране политический и экономический переворот.

За либертарианца проголосовали 56% избирателей. Свою победу над министром экономики Серхио Массой он объявил концом долгих лет правления коррумпированных властей.

Во время предвыборной кампании он предлагал перевести Аргентину на доллар и ликвидировать Центробанк, и уже 10 декабря, после официального вступления в должность, "мини-Трамп", как его прозвали за своеобразную риторику, поведет страну к изменениям.

"Я также хочу сказать вам, что мы привержены демократии, свободной торговле и миру. Мы будем работать бок о бок со всеми странами, чтобы помочь построить лучший мир", — заявил Хавьер Милей после оглашения результатов.

Одним из первых успеха новому президенту пожелал глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого Хавьер Милей ранее называл "злобным коммунистом", угрожая разорвать отношения с Бразилией и Китаем.

"Аргентина — великая страна и заслуживает нашего уважения. Бразилия всегда будет готова к совместной работе с нашими аргентинскими братьями", — написал Лула да Силва в соцсети X (бывший Twitter).

В числе прочего Хавьер Милей планировал отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС, а вместо контактов со странами МЕРКОСУР развивать отношения с США и Израилем.

Кроме того, он собирался закрыть ключевые министерства, в том числе здравоохранения и образования.

Избранный президент Аргентины отрицает тот факт, что деятельность человека влияет на климат, а также выступает против абортов и феминизма.