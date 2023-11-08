2023 год бьёт рекорды: октябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений

By Euronews

2023 год продолжает бить рекорды: вслед за летними месяцами и сентябрем —октябрь — стал самым жарким за всю историю наблюдений

РЕКЛАМА

Октябрь 2023 стал самым жарким октябрём за всю историю наблюдений, а это значит, что 2023 год практически гарантировано будет назван самым теплым годом за более чем 80 лет.

Это следует из последних данных европейской службы по наблюдению за изменением климата Copernicus.

Средняя температура поверхности в прошлом месяце была зафиксирована на уровне +15,3°С, что на 0,4°С превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.

Таким образом октябрь последовал за рекордной тенденцией лета. Несмотря на проливные дожди, в некоторых районах Европы наблюдались высокие температуры и даже лесные пожары.

Реальные последствия изменения климата ощущаются уже сейчас: среди наиболее заметных для сельского хозяйства — падение производства оливкового масла.

Кроме того, в новом докладе ООН сообщается, что в ближайшие годы крупнейшие нефте-, газо- и угледобывающие страны планируют добыть более чем в два раза больше ископаемого топлива, чем рекомендовано Парижским соглашением по климату.