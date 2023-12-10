Хавьер Милей вступил в должность президента и пообещал аргентинцам шоковую терапию

Популист-либертарианец заступает на четырёхлетний срок, а его инаугурация превратилась в важную дипломатическую площадку. В Буэнос-Айресе встретились Владимир Зеленский и Виктор Орбан.

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Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины в воскресенье. Либертарианский экономист был приведён к присяге в здании Национального конгресса, а уходящий президент-перонист Альберто Фернандес, не сумевший обуздать трёхзначную инфляцию, надел на него ленту в цветах флага.

Сторонники Милея в зале приветствовали его возгласами: "Свобода".

Новый президент нарушил традицию, выступив с инаугурационной речью не перед собравшимися законодателями, а перед своими избирателями у здания парламента.

В своём выступлении аргентинский лидер предупредил, что денег в казне "нет" и что страну ждёт "шоковая корректировка курса", а именно резкое сокращение расходов.

На церемонии присутствовали, среди прочих, Владимир Зеленский, король Фелипе VI и ультраправые политики со всего мира, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главу испанской партии Vox Сантьяго Абаскаля и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

В Буэнос-Айрес не прилетели некоторые левые лидеры, такие как Лула да Силва и мексиканский президент Лопес Обрадор.

"Желаю удивить мир своими успехами"

Для Владимира Зеленского это первая поездка в Южную Америку с начала полномасштабной войны.

"Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами", – написал украинский лидер в соцсетях после посещения церемонии инаугурации.

Публикацию сопровождает видео, на котором политики обнялись.

Зеленский пообщался с "главным другом Путина" в Европе

Владимир Зеленский и Виктор Орбан пересеклись в ложе для иностранных гостей. О содержании их разговора информации пока нет.

Венгерский премьер грозит заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и наложить вето на выделение ЕС 50 млрд евро Киеву до 2027 года.

Президент Украины также использовал свою поездку для неформальных встреч с лидерами Парагвая, Эквадора и Уругвая. В феврале 2023 года три эти государства проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН с требованием к России прекратить войну и вывести войска из Украины.

Во вторник, как стало известно, Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома.

Джо Байден пригласил президента Украины в Вашингтон, чтобы "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России", – говорится в официальном коммюнике.