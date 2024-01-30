Сделка с МЕРКОСУР могла бы обвалить цены в Европе

На единый рынок Евросоюза может хлынуть более дешевая, но менее качественная продукция из-за океана. Вот почему ЕС никак не может заключить соглашение о свободной торговле с Латинской Америкой

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Побочной жертвой устроенных фермерами по всему Евросоюзу акций протеста может стать соглашение о свободной торговле ЕС с МЕРКОСУР. Труженики сельского хозяйства, особенно французские и бельгийские, обвиняют этот общий рынок стран Южной Америки в нечестной конкуренции. Они боятся, что сделка с ним наводнит европейский единый рынок более дешёвой, но менее качественной и даже опасной продукцией из-за океана.

У нас есть всё необходимое, чтобы прокормить европейцев самим, - сказал бельгийский фермер Симон Экрепен. - Но нас вынуждают не производить еду у себя, а импортировать издалека то, что совсем не соответствует нашим стандартам. В итоге это подрывает наши усилия и не позволяет нам продолжать возделывать землю такими темпами.

Президент Франции связался с Еврокомиссией и попросил прекратить переговоры с латиноамериканцами, поскольку, по мнению Эммануэля Макрона "завершить работу над соглашением в настоящее время невозможно".

Брюссель признает, что сейчас нет условий для достижения сделки с МЕРКОСУР, в том числе по соблюдению экологических требований, но утверждает, что контакты между двумя сторонами сохраняются.

Дискуссия продолжается, - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер. - Евросоюз по-прежнему преследует цель достичь соглашения, которое уважало бы стремление ЕС к строительству устойчивой экономики и его интересы, особенно в сельскохозяйственной сфере.

Торговое соглашение между Европейским Союзом и странами МЕРКОСУР (а это Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), готовится уже несколько десятилетий. После заключения предварительной сделки в 2019 году новые обстоятельства помешали её ратификации.

Из Латинской Америки поступает, например, основная часть потребляемой в Европе говядины, но её импорт обложен высокими пошлинами.