Было ли покушение на Махмуда Аббаса?

Некоторые пользователи социальных сетей распространяют ролик, в котором утверждается, что кортеж президента Государства Палестина Махмуда Аббаса подвергся обстрелу. Разбираемся в Кубе.

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Это сообщение просматривают миллионы людей в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Даже белорусское СМИ "Нехта" распространило это видео, утверждая, что на нем запечатлен конвой президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, подвергшийся нападению. СМИ утверждают, что в ходе перестрелки был убит телохранитель Аббаса.

В течение нескольких часов эта новость стала вирусной. Некоторые СМИ, даже такие как российское госагентство ТАСС, распространили сообщение о якобы имевшем место покушении.

Махмуд Аббас возглавляет Палестинскую автономию уже 18 лет, но имеет лишь ограниченный контроль над Западным берегом реки Иордан и не контролирует сектор Газа, где его правительство было свергнуто ХАМАС в 2007 году.

88-летний лидер Палестинской автономии считается оторванным от реальности и непопулярным, его критикуют за то, что он не делает достаточно для Палестины. 78% палестинцев хотят, чтобы Аббас ушел в отставку, согласно опросу, опубликованному в сентябре Палестинским центром политики и исследований.

Так мог ли он из-за этого стать жертвой покушения?

Мы выяснили, что эти видеозаписи не имеют никакого отношения к Аббасу. Они были сняты 7 ноября и показывают полицейскую облаву на наркоторговцев в лагере беженцев Джалазун, расположенном недалеко от Рамаллаха на Западном берегу.

Эта информация совпадает с заявлением представителя палестинских сил безопасности, который подтвердил: "Шесть сотрудников службы были ранены, один из них серьезно, во время преследования человека, разыскиваемого по делам о наркотиках и нападении при отягчающих обстоятельствах в Джалазуне".

اللواء طلال دويكات: 6 إصابات من عناصر الأمن إحداها خطيرة خلال ملاحقة مطلوب بقضايا مخدرات وهتك أعراض في الجلزون رام... Posted by ‎طلال دويكات | Talal Dweikat‎ on Tuesday, November 7, 2023

По данным ООН, лагерь беженцев в Джалазуне был основан в 1949 году, и в в нем проживает более 16 тыс. палестинских беженцев, которые находятся в условиях крайней нищеты, безработицы и скученности.

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