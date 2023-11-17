Израильская армия проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

By Euronews

Как сообщают СМИ, рейды проходят в лагере беженцев "Дженин", Хевроне и Рамаллахе. ООН заявляет, что "в Газе нет ни одного безопасного места". В больнице "Аш-Шифа" найдено тело 65-летней израильской заложницы

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Израильская армия штурмует города на Западном берегу реки Иордан, в частности рейды проходят в лагере беженцев "Дженин", Хевроне и Рамаллахе.

Как сообщают палестинские СМИ, в ходе операции в Дженине ведутся бои с боевиками. Военными были задействованы более 80 единиц военной техники и бульдозеров, а также авиация.

В некоторых районах Дженина отключены электричество и связь, город изолирован.

Как утверждается, ЦАХАЛ окружил больницу "Ибн Сина". ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Также накануне СМИ сообщили, что 10 человек, включая детей, погибли в результате израильского удара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Днем ранее ЦАХАЛ приказал местному населению эвакуироваться.

Гуманитарные агентства ООН предупреждают, что "в Газе нет ни одного безопасного места".

В совместном заявлении нескольких органов ООН они отказываются участвовать в любом предложении о создании "безопасной зоны", пока оно не будет поддержано обеими сторонами и не будет гарантирована безопасность.

В Газе нет ни одного безопасного места. Будь то на севере, на юге, в центре — нигде. Людей просят идти с севера на юг, но на самом деле треть жертв была убита на юге. Так что юг небезопасен. Даже в комплексах ООН небезопасно Филипп Лазарини генеральный комиссар агентства ООН по делам палестинских беженцев

В больнице "Аш-Шифа" в городе Газа ЦАХАЛ заявил об обнаружении "шахты туннеля" и большого количества оружия, при этом заявленный ранее командный бункер ХАМАС "пока" не обнаружен.

ЦАХАЛ продолжает обыскивать территорию больницы, в которой находятся врачи и пациенты.

В одном из зданий рядом с больницей солдаты обнаружили тело одной из заложниц, захваченных 7 октября, 65-летней Иегудит Вайс.

Мать пятерых детей была похищена из своего дома в кибуце Беэри, ее муж был убит на месте. Точная причина смерти женщины не сообщается, ее тело, как утверждается, доставлено на израильскую территорию.

Также израильская армия сообщила об обнаружении тела еще одной заложницы, военнослужащей ЦАХАЛ.