Брюссель изучает миграционную сделку Рима с Тираной

Европейская комиссия дала сдержанный ответ на миграционное соглашение между Италией и Албанией. Брюссель предупредил, что оно должно соответствовать нормам ЕС, а также национальному и международному праву

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Еврокомиссия хочет узнать детали соглашения между Италией с Албанией о мигрантах прежде, чем судить о ее соответствии законодательству ЕС. Сделка позволит удерживать в Албании нелегалов, спасенных в море Италией, на время рассмотрения их прошений об убежище.

"Мы находимся в контакте с итальянскими властями, потому что нам нужны подробности", - сказал представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Она добавила, что просьбы об убежище в ЕС могут быть рассмотрены в третьих странах, при условии соблюдения законодательства.

"Есть еще один элемент, который гласит, что страны-члены не лишены права принимать меры в соответствии с национальным законодательством, позволяющим принимать заявления на убежища от лиц из третьих стран, - сказала Хиппер. - Однако это должно быть сделано без какого-либо нарушения союзного законодательства об убежище".

Сделку сравнивают с решением Великобритании депортировать мигрантов в Руанду. Оно было признано незаконным высшим судом Соединённого Королевства. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон назвала такое обращение с мигрантами "бесчеловечным".

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