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Брюссель изучает миграционную сделку Рима с Тираной

О заключении миграционного соглашения объявили в понедельник премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
О заключении миграционного соглашения объявили в понедельник премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Авторское право TIZIANA FABI/AFP or licensors
By Jorge LiboreiroVincenzo Genovese
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейская комиссия дала сдержанный ответ на миграционное соглашение между Италией и Албанией. Брюссель предупредил, что оно должно соответствовать нормам ЕС, а также национальному и международному праву

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Еврокомиссия хочет узнать детали соглашения между Италией с Албанией о мигрантах прежде, чем судить о ее соответствии законодательству ЕС. Сделка позволит удерживать в Албании нелегалов, спасенных в море Италией, на время рассмотрения их прошений об убежище.

"Мы находимся в контакте с итальянскими властями, потому что нам нужны подробности", - сказал представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Она добавила, что просьбы об убежище в ЕС могут быть рассмотрены в третьих странах, при условии соблюдения законодательства. 

"Есть еще один элемент, который гласит, что страны-члены не лишены права принимать меры в соответствии с национальным законодательством, позволяющим принимать заявления на убежища от лиц из третьих стран, - сказала Хиппер. - Однако это должно быть сделано без какого-либо нарушения союзного законодательства об убежище".

Сделку сравнивают с решением Великобритании депортировать мигрантов в Руанду. Оно было признано незаконным высшим судом Соединённого Королевства. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон назвала такое обращение с мигрантами "бесчеловечным". 

Посмотрите видеосюжет на эту тему.

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