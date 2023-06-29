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Суд Лондона: "Высылка мигрантов в Руанду незаконна"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Авторское право Leon Neal/WPA Rota
 Кнарик Хачатрян

Лондонский Апелляционный суд признал незаконным план британского правительства о высылке просителей убежища в Руанду. Судьи не сочли эту страну безопасной.

Апелляционный суд Лондона признал незаконными планы Великобритании отправлять просителей убежища в Руанду на период рассмотрения их заявлений. Восточноафриканская страна согласилась временно разместить таких людей в специальных центрах. 

Соответствующее соглашение было достигнуто в апреле между британскими и руандийскими властями. Адвокаты высыламых подали иск. Суд в итоге постановил, что Руанду нельзя считать безопасной третьей страной

Лорд Бернетт, верховный судья Великобритании:

"Недостатки системы убежища в Руанде велики, и есть серьезные основания полагать: существует реальная опасность того, что лица, отправленные в Руанду, будут возвращены в свои страны, где они столкнулись с преследованием или другим бесчеловечным обращением, хотя на самом деле у них хорошие шансы на предоставление убежища. В этом смысле Руанда не является безопасной третьей страной".

Это решение стало тяжелым ударом по консервативному правительству премьер-министра Риши Сунака, которое пообещало сократить число легальных и нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию.

Радикальные меры по высылке просителей убежища вызвали протест правозащитников и ожесточённые дебаты. 

Британские власти заявили, что обжалуют решение Апелляционнрого суда в Верховном суде.

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