"Мы должны объединиться, чтобы вернуть гуманность в центр и сердце политики предоставления убежища", - заявила Кейт Бланшетт. Знаменитая австралийская киноактриса выступила на тему миграции перед депутатами Европарламента

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Кейт Бланшетт выступила с проникновенной речью в Европарламенте, призвав ЕС соблюдать дух Конвенции 1951 года о беженцах. Австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" хочет "вернуть гуманизм в центр и сердце" миграционной политики:

"Десять лет назад мы все были потрясены гибелью сотен людей, когда переполненное судно затонуло у острова Лампедуза. За прошедшее с тех пор десятилетие многие другие погибли таким же образом. И через десять лет люди по-прежнему будут тонуть у наших берегов, если ничего не изменится. Сложные ситуации требуют сложных решений. Они требуют диалога. Они требуют сотрудничества, а не звучных слов и лозунгов. Поиск устойчивых решений в странах происхождения, транзита и назначения - это единственный путь".

Как Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Бланшетт попросила законодателей развенчать "опасные мифы" и страхи по поводу массового наплыва нелегалов в Европу.

"Как представители народов Европы, пожалуйста, напомните своим избирателям, что страны с низким и средним уровнем дохода принимают подавляющее большинство, почти 90% всех насильственно перемещенных лиц. Донесите это послание до них. Оспорьте ложные утверждения, которые в конечном итоге приведут лишь к расколу в наших собственных сообществах. Поиск козла отпущения часто приводит к насилию и беспорядкам".

Бланшетт осудила планы депортации лиц, не получивших убежища в Европе, в менее привлекательные страны. Великобритания хочет переправлять их в Руанду. На днях Италия заключила сделку с Албанией, которая согласилась обрабатывать 36 тыс заявлений о предоставлении убежища.

"Как австралийка, я могу сказать, что мы узнали на собственном опыте, какие ужасные физические и психические мучения испытывали беженцы, когда их держали в оффшорных зонах, не пуская на континент. Результат: психологический ущерб, нанесенный тем, кто их охранял, миллиарды долларов денег налогоплательщиков, потраченных впустую на ныне дискредитировавший себя и в значительной степени заброшенный подход. И, позвольте мне сказать, что в результате многие мои соотечественники испытывают стыд. Многие австралийцы по-прежнему страдают от этой неэффективной и негуманной политики".

Посмотрите видеосюжет о выступлении Кейт Бланшетт.