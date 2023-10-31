Новый премьер-министр Черногории заявил, что его страна "продвинулась дальше всех" по пути к вступлению в Евросоюз. Милойко Спаич выступал во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

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"Черногория полностью приведет свою внешнюю политику и политику безопасности в соответствие с политикой Европейского Союза. В нашей стране у власти находится теперь ориентированное на реформы политическое большинство. Всего этого нет ни у одной другой страны, желающей стать членом ЕС, - заявил Милойко Спаич во вторник в Подгорице. - Принятие Черногории в Союз стало бы отличным сигналом для всех остальных кандидатов о том, что процесс расширения жив, и что нужно еще более активно проводить реформы".

Коалиционное правительство под руководством Спаича, состоящее из проевропейских, просербских и албанских партий, было приведено к присяге парламентом Черногории как раз к визиту в эту страну Урсулы фон дер Ляйен. Центристское движение Спаича "Европа сейчас" победило на внеочередных выборах в июне, но не получило явного большинства голосов для управления страной, что вызвало многомесячные политические препирательства.

Выход из тупика был найден после того, как ярые антизападники дали Спаичу возможность возглавить страну при условии, что один из их лидеров, Андрия Мандич, будет избран на влиятельный пост парламентского спикера.

Во вторник утром после ночных дебатов на голосование явились не все из 81 депутата парламента Черногории, и новое правительство было утверждено 46 голосами "за" при 19 "против".

Новый премьер-министр заявил журналистам, что надеется помочь Черногории "разблокировать европейскую интеграцию, быстро продвинуться вперед и стать следующим членом Евросоюза". Спаич также подтвердил, что его правительство будет оставаться проевропейским, несмотря на избрание Мадича.

Переговоры о вступлении в ЕС Черногории, члена НАТО и самой маленькой из балканских стран, начались в июне 2012 года. Однако в адрес Подгорицы звучала критика за задержку в проведении институциональных и политических реформ, необходимых для приема в Союз.

В опубликованном в октябре прошлого года докладе о продвижении страны по этому пути говорится, что "политическая волательность, нестабильность правительства и внутреняяя напряженность затормозили процессы принятия решений и реализации реформ". Обновленная оценка прогресса Черногории будет включена в ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении, который ожидается 8 ноября.

Фон дер Ляйен совершает четырехдневное турне по Западным Балканам. Она сказала журналистам в Подгорице, что "Черногория уже долгое время является самой продвинутой страной региона по части вступления в ЕС". Глава Еврокомиссии добавила, что "рада видеть решимость страны сохранить свою лидирующую позицию и пройти последнюю милю до финиша".

В ходе своей поездки фон дер Ляйен представила дополнительные детали плана ЕС по развитию Западных Балкан на сумму 6 млрд евро, направленного на удвоение экономики региона в течение следующего десятилетия. По словам председателя Еврокомиссии, Черногория имеет самый высокий показатель ВВП на душу населения среди западнобалканских стран (это 50% от среднего показателя по ЕС) но у нее все еще остается "нереализованный потенциал".

Стремясь заручиться поддержкой парламента, Спаич изложил свое видение Черногории "как балканской Швейцарии и европейского Сингапура".