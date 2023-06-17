"Черногория будет готова вступить в ЕС до 2027 года"

Черногория должна быть готова ко вступлению в Евросоюз до конца мандата нового правительства. Об этом заявил премьер-министр страны на Преспинском форуме, проходящем в Струге, в Северной Македонии.

Результаты выборов, прошедших на прошлой неделе в Черногории, не дали чёткого ответа на вопрос о том, какой будет структура нового правительства страны. Будущее Черногории и её проевропейского курса - одна из тем Преспинского форума, который проходит в Струге, в Северной Македонии.

Дритан Абазович, премьер-министр Черногории:

"Большинство партий преследуют одну и ту же цель. Она заключается в том, чтобы до истечения срока мандата нового правительства и нового парламента в 2027 году Черногория была готова вступить в ЕС".

Уходящий черногорский премьер Дритан Абазович стал гостем форума, где высказал своё мнение о перспективах стран Западных Балкан в составе Евросоюза. Он подчеркнул необходимость ответных шагов со стороны Брюсселя.

Дритан Абазович:

"Недостаточно просто сказать: "двери открыты, пожалуйста, приходите, если вы готовы и если вы согласны". Нужно также что-то делать".

Борян Йовановский, корреспондент Euronews:

"Лидеры западно-балканских государств, участвующие в Преспинском форуме, направили Евросоюзу призыв о том, что пора переходить от слов к действиям, которые ускорят путь стран региона ко вступлению в сообщество".