Движение "Европа сейчас" одерживает победу на досрочных выборах в Черногории

Stefan Goranovic

По предварительным данным, созданное в прошлом году движение "Европа сейчас" опережает Демократическую партию социалистов экс-президента Черногории, набирая более четверти голосов избирателей.

Сформированная всего лишь год назад внепарламентская партия, выступающая за вступление Черногории в Европейский союз, заявила о своей победе на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в стране в воскресенье.

Тем не менее, у движения "Европа сейчас" недостаточно поддержки, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Второй результат у коалиции "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории.

Ожидалось, что воскресное голосование положит конец глубоким политическим разногласиям и многолетней нестабильности, но при отсутствии явного победителя это маловероятно.

По предварительным данным, движение "Европа сейчас" набрало около 26% голосов, Демократическая партия социалистов - 23%.

На этих выборах зафиксирована самая низкая явка избирателей (56,4%) с момента введения многопартийной системы в стране в начале девяностых годов.

Избирательная комиссия объявит окончательные результаты в ближайшие дни.

Возглавлявший страну более 30 лет бывший лидер демпартии Мило Джуканович проиграл президентские выборы в апреле Якову Милатовичу, заместителю руководителя движения "Европа сейчас".

Глава одерживающей победу партии Милойко Спаич заявил, что новое правительство будет сформировано быстро, однако местные аналитики считают, что это будет нелегкой задачей.