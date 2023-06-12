EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Движение "Европа сейчас" одерживает победу на досрочных выборах в Черногории

Лидер движения "Европа сейчас" Милойко Спаич
Лидер движения "Европа сейчас" Милойко Спаич   -  Авторское право  Risto Bozovic/AP
 Stefan Goranovic

По предварительным данным, созданное в прошлом году движение "Европа сейчас" опережает Демократическую партию социалистов экс-президента Черногории, набирая более четверти голосов избирателей.

Сформированная всего лишь год назад внепарламентская партия, выступающая за вступление Черногории в Европейский союз, заявила о своей победе на досрочных парламентских выборах, которые состоялись в стране в воскресенье.

Тем не менее, у движения "Европа сейчас" недостаточно поддержки, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Второй результат у коалиции "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории.

Ожидалось, что воскресное голосование положит конец глубоким политическим разногласиям и многолетней нестабильности, но при отсутствии явного победителя это маловероятно.

По предварительным данным, движение "Европа сейчас" набрало около 26% голосов, Демократическая партия социалистов - 23%.

На этих выборах зафиксирована самая низкая явка избирателей (56,4%) с момента введения многопартийной системы в стране в начале девяностых годов.

Избирательная комиссия объявит окончательные результаты в ближайшие дни.

Возглавлявший страну более 30 лет бывший лидер демпартии Мило Джуканович проиграл президентские выборы в апреле Якову Милатовичу, заместителю руководителя движения "Европа сейчас".

Глава одерживающей победу партии Милойко Спаич заявил, что новое правительство будет сформировано быстро, однако местные аналитики считают, что это будет нелегкой задачей.

Также по теме

Досрочные всеобщие выборы в Черногории

Черногория: Милатович победил, но Джуканович может вернуться

Яков Милатович победил на выборах президента Черногории