Саммит ЕС: поиск единства в отношении к двум войнам

Главы государств и правительств Евросоюза обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке. Позднее саммит ЕС в Брюсселе сосредоточится на вопросе помощи Украине

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Ответить одним голосом на две войны: России против Украины и между Израилем и ХАМАС. Такова задача начавшегося в четверг в Брюсселе саммита Евросоюза. 27 глав государств и правительств ЕС попытаются найти правильные слова о необходимости оказания помощи гражданскому населению сектора Газа, не ущемляя при этом право Израиля на самооборону. Лидеры выбирают, что сейчас уместнее - гуманитарная пауза, гуманитарные паузы, гуманитарный коридор или прекращение огня, которого требует ООН.

Премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Мы должны срочно призвать к гуманитарной паузе. Как премьер-министр Испании я бы добавил, что хочу видеть прекращение огня с гуманитарной целью. Но если для этого нет условий, то нужна хотя бы гуманитарная пауза, чтобы направить грузы помощи, в которой нуждается палестинское население».

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар:

«Мы можем использовать тот же самый язык, который использует Организация Объединенных Наций. Я надеюсь, что мы, как Европейский Союз, призовем к гуманитарному прекращению огня, к гуманитарной паузе».

Преобладание ближневосточной темы не означает, что Евросоюз отодвинул на второй план войну, разгоревшуюся ближе к его границам. В Брюсселе звучат призывы больше помогать Киеву в его противостоянии с Москвой.

Канцлер Германии Олаф Шольц:

«До сих пор каждый день российские бомбы и ракеты падают на Украину, мы видим, как продолжается ужасное российское нападение со всеми последствиями. Это еще раз сыграет большую роль в наших консультациях. Европа должна спросить себя, как поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и целостность».

Проверкой единства Евросоюза послужит его отношение к защищающейся Украине. Ей сулит дополнительная финансовая помощь от ЕС. За несколько часов до открытия саммита новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава прекратит отправлять Киеву оружие и сосредоточится на мирных усилиях.