ООН приняла арабскую резолюцию по Ближнему Востоку

By Euronews

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке - поправка с осуждением террористической атаки ХАМАС на Израиль была отклонена

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную группой арабских стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В ее поддержку высказались 120 стран.

Предложенная Канадой поправка об осуждении атак ХАМАС на Израиль была отклонена.

Израильский постпред назвал резолюцию позорной и заявил, что ООН лишилась легитимности.

Гилад Эрдан, постпред Израиля в ООН: "Эта организация была основана после Холокоста с целью предотвращения злодеяний. Однако зрелище, которое мы только что увидели, неопровержимо доказывает, что ООН, к сожалению, трагически, привержена не предотвращению, а обеспечению дальнейших злодеяний".

Документ содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

Большинство европейских стран либо поддержали резолюцию, либо воздержались.

В ЕС продолжаются пропалестинские манифестации. В пятницу сотни людей собрались в Риме, добиваясь прекращения огня.

А в Ватикане папа римский призвал к миру в "мире, находящемся в большой опасности", и предостерег от "глупости войны, которая сеет смерть и уничтожает будущее".