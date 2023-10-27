Саммит ЕС: Поддержка Украине и гуманитарная помощь Газе

Саммит Евросоюза выразил готовность помогать Украине столько, сколько ей потребуется, хотя не все хотят ей платить. Лидеры ЕС обсудили также ближневосточный конфликт, общий бюджет, экономику и миграцию

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Европейский союз подтвердил на высшем уровне свою неизменную поддержку Украины, несмотря на то, что внимание к себе теперь привлекает и новая война - между Израилем и ХАМАС. На второй день встречи в Брюсселе главы государств и правительств ЕС и руководители его институтов власти заявили, что будут предоставлять Киеву помощи столько, сколько ему потребуется, и так долго, как это будет нужно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Об этом было сказано с ходе дебатов. Несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, наше внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке Украины».

Еврокомиссия рекоменедовала выделить дополнительную помощь украинскому правительству в размере 50 млрд евро. Против этого, как обычно, возразила Венгрия, но к ней теперь присоединилась Словакия.

Новый премьер-министр Роберт Фицо назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире» и потребовал гарантий того, что фонды ЕС не будут использованы нецелевым образом или разбазарены. А Будапешт не разрешает Брюсселю переслать Киеву обещанные деньги, пока Евросоюз не разморозит средства, причитающиеся Венгрии.

Такую позицию подвергли критике другие лидеры:

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель:

«Венгерский премьер не имеет права говорить: если вы хотите денег для Украины, то дайте нам наши деньги. Мы не должны быть заложниками Виктора Орбана, и я убежден, что мы найдем положительное решение».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас:

«Если мы не поможем Украине, то какова альтернатива? То, что Россия победит? А что же будет после этого?»

Споры о выплатах Украине обострились еще из-за того, что Евросоюзу необходимо изыскать деньги для пополнения своего многолетнего бюджета, до 2027 года. С тех пор, как он был сверстан, резко выросли процентные ставки и возникли непредвиденные расходы, связанные с пандемией коронавируса и войной в Украине.

Следующими пунктами повестки были миграция и конкурентоспособность. На решение этих проблем особенно настаивают Италия и другие южные страны.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис:

«Греция не дает согласия на итоговый документ, который включает только Украину и ничего больше. Еврокомиссия совершенно разумно аргументирует: нам нужно больше денег для беженцев, регулирования миграции и охраны внешних рубежей, особенно греческой границы. Мы первая страна Европы, в которую прибывают мигранты, и мы это прекрасно знаем».

Подводя черту под саммитом, лидеры вернулись в пятницу к ближневосточному конфликту. Они призвали прервать хотя бы на время боевые действия в Газе, чтобы обеспечить возможность оказания гуманитарной помощи гражданскому населению сектора. Президенты и премьер-министры стран Евросоюза высказались также о необходимости проведения международной мирной конференции.