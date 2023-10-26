Саммит ЕС: Гуманитарные коридоры и "передышки" для Газы

Лидеры Евросоюза дружно выступили за гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Однако не все участники брюссельского саммита ЕС одобряют поставки оружия Украине

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Лидеры Евросоюза высказались за создание гуманитарных коридоров в сектор Газа и обеспечение неких "передышек" для её населения, которое страдает от постоянных обстрелов. При этом подтверждается право Израиля на самооборону. Главы государств и правительств ЕС на встрече в четверг пришли к принципиальному согласию о необходимости поддерживать палестинцев, но потратили много часов на обсуждение задач и масштабов этой деятельности. Некоторые призвали для этого к прекращению огня между ХАМАС и Израилем, как того требует ООН.

Премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Как премьер-министр Испании я бы добавил, что хочу видеть прекращение огня с гуманитарными целями. Но если для этого нет условий, то нужна хотя бы гуманитарная пауза, чтобы отправить грузы помощи, в которой нуждается палестинское население».

Преобладание ближневосточной темы не означает, что Евросоюз отодвинул на второй план войну, разгоревшуюся ближе к его границам. 27 руководителей ЕС провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и обещали больше помогать Киеву в его противостоянии с Москвой.

Канцлер Германии Олаф Шольц:

«До сих пор каждый день российские бомбы и ракеты падают на Украину, мы видим, как продолжается ужасное российское нападение со всеми последствиями. Это еще раз сыграет большую роль в наших консультациях. Европа должна спросить себя, как поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и целостность».

Этот саммит в Брюсселе становится проверкой единства Евросоюза. Его лидеры до сих пор вместе выражали поддержку защищающейся Украине. Однако новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава прекратит отправлять Киеву оружие и сосредоточится на мирных усилиях.