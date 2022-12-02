У Брюсселя лопнуло терпение к непослушному Орбану

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "За три недели до католического Рождества у Европейской комиссии кончилось терпение по отношению к самому непослушному мальчику в классе, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Брюссель хочет заморозить фонды ЕС для Венгрии на 13 млрд евро из-за опасений по поводу слабости её демократии и неспособности одолеть коррупцию.

В сентябре Еврокомиссия уже пригрозила приостановить финансирование Венгрии, подозревая, что правительство Орбана не сможет гарантировать надлежащее использование денег и надзор за ними.

Будапешт должен был до середины ноября осуществить ряд антикоррупционных мер, "вех", на брюссельском жаргоне, но этого не произошло. Теперь так: без исправления не будет денег.

Венгрию привязали к "супер-вехам"

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс:

«Эти вехи имеют обязательный характер и сроки, поэтому они называются "супер-вехами". Это означает, что они должны быть полностью выполнены и реализованы до первого запроса Венгрии о выплате ей средств на восстановление после пандемии. Невозможна частичная выплата за частичное выполнение».

Ничто из всего этого не стало неожиданностью – натянутость отношений Венгрии с ЕС уходят корнями в далекое прошлое.

Удивительно то, что отношения ЕС с Соединёнными Штатами становятся всё хуже и хуже у нас на глазах. Причина в том, что Вашингтон продолжает проводить протекционистскую политику, а администрация Байдена следует собственной версии принципа «Америка прежде всего».

Европейцы опасаются, что их компании останутся в стороне, и это может стать серьёзной проверкой на прочность трансатлантического партнёрства.

Предупреждение Макрона Байдену

На этой неделе настала очередь президента Франции Эммануэля Макрона передать предупреждение Джо Байдену:

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«Сделанные Америкой выборы создают такие расхождения между Соединёнными Штатами и Европой, что те, кто работает во многих компаниях, просто говорят себе: мы больше не будем инвестировать по ту сторону океана".

У некоторых напрашивается вывод, что Венгрия и США не играют по общепринятым демократическим правилам. Преувеличение?

Обе страны были упомянуты в нашумевшем международном докладе о глобальном упадке демократии, который выражается в таких вещах, как политическая поляризация, плохое функционирование институтов и угрозы гражданским свободам.

Глобальная эрозия демократии

Похоже, Джон Ф. Кеннеди был прав, когда сказал: «Демократия никогда не бывает финальным достижением. Это призыв к неустанным усилиям».

Ко мне присоединяется Кевин Касас-Замора, генеральный секретарь стокгольмского Института демократии и содействия выборам.

Гробе: Ваш последний доклад в лучшем случае отрезвляет, а в худшем — тревожит, поскольку предполагает, что эрозия демократии находится на пике. Расскажите о своих выводах, что происходит в мире?

Касас-Замора: Мир становится всё более и более авторитарным, и мы видим это во многих проявлениях. Особенно серьёзный вид эрозии демократии, то, что мы называем откатом от неё, начинает затрагивать очень крупные и влиятельные страны, такие как Бразилия, Индия и, что особенно тревожно - Соединённые Штаты. В целом мы наблюдаем очень серьёзное ухудшение качества демократии по всем направлениям. Различные формы демократической эрозии, согласно нашим измерениям, затрагивают половину стран с демократическим правлением во всем мире.

Гробе: Давайте поговорим о происхождении этой эрозии. Это экономическая нестабильность, недоверие к институтам или и то и другое?

Касас-Замора: Есть комбинация факторов, которые вместе привели к такому результату. Некоторые из них связаны с недавними событиями. Например, начинает сказываться политическое похмелье от экономического кризиса, порожденного пандемией. Но ужасное результаты дали и давние структурные факторы, которые предшествовали пандемии и войне в Украине. А теперь безудержная поляризация мнений, которую мы наблюдаем во многих местах, часто связана с ролью социальных сетей, с жалобами на то, что демократии не реагируют эффективным образом на социальные ожидания и требования. Все эти факторы сходятся вместе так, что они создают мрачный ландшафт для глобальной демократии.

Гробе: Как должны реагировать демократии? Какие политические действия вы рекомендуете?

Касас-Замора: Нам необходимо особенно защищать те элементы демократии, которые ведут надзор за осуществлением исполнительной власти. Мы должны уделять большое внимание защите способности свободной прессы выполнять свою работу, способности независимых судей проверять исполнительную власть, способность гражданского общества добиваться отчётности избранных политиков. И самое главное: мы должны очень сознательно, очень обдуманно защищать избирательную систему. Выборы должны и далее быть свободными, честными и справедливыми. Выборы продолжают оставаться самым важным и единственным способом контролирования власти в демократическом обществе.

Культ французской булки

Демократия может процветать только в том случае, если она основана на определённых ценностях, в том числе на определённом культурном наследии, например, на французском багете.

На этой неделе организация ООН по культуре ЮНЕСКО включила эту пшеничную булку в список нематериального культурного наследия. Там есть вещи, для изготовления которых требуются определённые навыки и знания, и которые признаны неотъемлемой частью производящей их культуры.

Настоящий багет состоит всего из четырех самых распространенных ингредиентов: муки, воды, дрожжей и соли, но только французы могут испечь его идельно. Багет, по словам Эммануэля Макрона, это «точный дух французского мастерства. Это нечто неподражаемое».