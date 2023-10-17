Польша: оппозиция получает большинство мест в парламенте — официальные итоги

By Euronews

После восьмилетнего правления партия "Право и справедливость", несмотря на победу на выборах, теряет большинство в польском парламенте.

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Три оппозиционные партии, пообещавшие восстановить демократические стандарты в Польше, набрали более 54% голосов на прошедших в выходные парламентских выборах, что дает им все шансы прийти к власти, согласно данным подсчета всех голосов.

Консервативная партия "Право и справедливость", управлявшая страной на протяжении восьми лет, набрала чуть более 35% голосов и заняла первое место, но при этом потеряла большинство в парламенте.

Официальные результаты голосования, объявленные Национальной избирательной комиссией, полностью совпадают с результатами опроса, проведенного после окончания голосования в воскресенье.

По мнению некоторых аналитиков, "пройдут месяцы", прежде чем в Польше будет сформировано новое правительство.

Первый шанс будет предоставлен "Праву и справедливости". Затем большинство в парламенте выдвинет и изберет новое правительство, в котором не будет представителей "ПиС". Затем президент должен утвердить его, а если он этого не сделает, то будет третий шаг, который окончательно подтвердит, что PiS, скорее всего, отойдет из власти. Это займет несколько месяцев Войцех Пшибыльский политолог

В течение 30 дней президент Анджей Дуда должен назначить премьер-министра для формирования правительства.

Явка составила почти 75%, что стало рекордом, превысившим 63% в 1989 г., когда голосование привело к краху коммунистической системы, поддерживаемой Советским Союзом.