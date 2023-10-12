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Помочь в освобождении израильских заложников просят ЕС в Брюсселе их родственники

В Брюсселе прошел митинг с требованием освободить израильских заложников, удерживаемых в Газе.
В Брюсселе прошел митинг с требованием освободить израильских заложников, удерживаемых в Газе. Авторское право Euronews 2023
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Родственники израильтян, похищенных группировкой ХАМАС близ сектора Газа, вышли в среду на митинг в Брюсселе. Они обратились к руководителям Евросоюза с просьбой использовать свое политическое влияние для обеспечения немедленного освобождения их близких.

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"Словами не описать это чувство, которое я никому не желаю испытывать, - сказала Шира Хеврон в интервью Euronews, - Я думаю о своей семье, представляю,  как горит её дом, как они прячутся в ужасе, теряют друг друга, наблюдает, как людей насильственно уводят в неизвестность".

27-летняя израильская студентка находилась на каникулах в Лондоне в выходные дни, когда группировка ХАМАС начала скоординированное нападение на Израиль, похитив 150 его граждан.

Предполагается, что в заложниках оказались одиннадцать членов семьи Шири, включая двоюродных брата и сестру восьми и трех лет.

Сейчас Шира живет в Тель-Авиве, но ее детство прошло в Беэри. Этот кибуц на юге Израиля был построенном ее дедом, пережившим Холокост. Её родственники  проживают там до сих пор. Беэри находится всего в пяти километрах от границы с Газой. Это был один из первых объектов, подвергшихся нападению боевиков ХАМАС в субботу утром. 

Первое время Шире удавалось обмениваться сообщениями со своей семьей, которая пряталась в убежище, пока продолжалось нападение на кибуц, но затем связь прервалась.

Shira Hevron, whose relatives are believed to have been kidnapped by Hamas, speaks to Euronews
Shira Hevron, whose relatives are believed to have been kidnapped by Hamas, speaks to EuronewsEuronews 2023

"Прошло много часов, а тишина становилась все громче и громче. И так продолжается с утра субботы", - сказала Шира собравшимся перед зданием Европарламента.

Позднее телефон ее дяди был обнаружен в секторе Газа.

На митинге также присутствовал выпускник медицинского ВУЗа, живущий в Праге, Джонатан Гуттман. Его двоюродный брат 23-летний Эвьятар отмечал еврейский праздник Суккот на юге Израиля, когда боевики ХАМАС ворвались на фестиваль Supernova и убили около 260 человек.

Его семья считает, что Эвьятар находится в числе заложников. Появилась видеозапись, на которой боевики держат его со связанными руками, а затем ведут в сектор Газа. Армия обороны Израиля также заявила, что считает Эвьятара похищенным.

Jonathan Guttman&apos;s cousin is believed to be among the Israelis taken hostage by Hamas
Jonathan Guttman&apos;s cousin is believed to be among the Israelis taken hostage by HamasEuronews 2023

Шира и Джонатан обратились к руководителям ЕС с просьбой использовать свое политическое влияние, чтобы добиться возвращения их близких домой.

"Я хочу сказать: сделайте все, что в ваших силах, чтобы вытащить этих людей. Вы знаете, что это правильно, что это человеческий поступок, - сказал Джонатан. - Это соответствует ценностям Европейского Союза: равенство, права человека".

"Пожалуйста, помогите нам освободить их, - умоляла Шира, - Пожалуйста, окажите давление на нужных людей, на мировых лидеров, на всех, кто может помочь нашему правительству освободить их".

Ответственность Евросоюза

Дан Собовиц - один из организаторов митинга, входящий в совет директоров Еврейского светского общинного центра в Брюсселе. Он рассказал Euronews, что ранее в среду родственники провели продуктивную встречу с лидерами ЕС, включая председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Это ответственность не только израильского правительства, но и правительств Евросоюза, потому что среди заложников есть граждане ЕС, - сказал Собовиц. Это гуманитарный кризис, и любой цивилизованный человек должен быть потрясен мыслью о том, что ребенок находится в заложниках у террористов", - 

"Они (заложники) не должны быть игроками в политической игре. Они не должны быть способом оправдать любые действия Израиля или ХАМАС. Они должны быть освобождены", - добавил он.

Спустя пять дней после нападения ХАМАС судьба заложников остается неясной, а найти и связаться с ними в Газе оказывается непросто. Лидеры ЕС неоднократно призывали к их благополучному возвращению.

Ранее в среду посол Израиля в ЕС заявил Euronews, что ХАМАС использует заложников и невинных палестинских граждан в качестве "живого щита" в Газе.

В Брюсселе также собрались толпы людей, выражающих солидарность с палестинским народом, который понес огромные потери в результате израильского контрнаступления.

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