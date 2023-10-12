Родственники израильтян, похищенных группировкой ХАМАС близ сектора Газа, вышли в среду на митинг в Брюсселе. Они обратились к руководителям Евросоюза с просьбой использовать свое политическое влияние для обеспечения немедленного освобождения их близких.

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"Словами не описать это чувство, которое я никому не желаю испытывать, - сказала Шира Хеврон в интервью Euronews, - Я думаю о своей семье, представляю, как горит её дом, как они прячутся в ужасе, теряют друг друга, наблюдает, как людей насильственно уводят в неизвестность".

27-летняя израильская студентка находилась на каникулах в Лондоне в выходные дни, когда группировка ХАМАС начала скоординированное нападение на Израиль, похитив 150 его граждан.

Предполагается, что в заложниках оказались одиннадцать членов семьи Шири, включая двоюродных брата и сестру восьми и трех лет.

Сейчас Шира живет в Тель-Авиве, но ее детство прошло в Беэри. Этот кибуц на юге Израиля был построенном ее дедом, пережившим Холокост. Её родственники проживают там до сих пор. Беэри находится всего в пяти километрах от границы с Газой. Это был один из первых объектов, подвергшихся нападению боевиков ХАМАС в субботу утром.

Первое время Шире удавалось обмениваться сообщениями со своей семьей, которая пряталась в убежище, пока продолжалось нападение на кибуц, но затем связь прервалась.

Shira Hevron, whose relatives are believed to have been kidnapped by Hamas, speaks to Euronews Euronews 2023

"Прошло много часов, а тишина становилась все громче и громче. И так продолжается с утра субботы", - сказала Шира собравшимся перед зданием Европарламента.

Позднее телефон ее дяди был обнаружен в секторе Газа.

На митинге также присутствовал выпускник медицинского ВУЗа, живущий в Праге, Джонатан Гуттман. Его двоюродный брат 23-летний Эвьятар отмечал еврейский праздник Суккот на юге Израиля, когда боевики ХАМАС ворвались на фестиваль Supernova и убили около 260 человек.

Его семья считает, что Эвьятар находится в числе заложников. Появилась видеозапись, на которой боевики держат его со связанными руками, а затем ведут в сектор Газа. Армия обороны Израиля также заявила, что считает Эвьятара похищенным.

Jonathan Guttman's cousin is believed to be among the Israelis taken hostage by Hamas Euronews 2023

Шира и Джонатан обратились к руководителям ЕС с просьбой использовать свое политическое влияние, чтобы добиться возвращения их близких домой.

"Я хочу сказать: сделайте все, что в ваших силах, чтобы вытащить этих людей. Вы знаете, что это правильно, что это человеческий поступок, - сказал Джонатан. - Это соответствует ценностям Европейского Союза: равенство, права человека".

"Пожалуйста, помогите нам освободить их, - умоляла Шира, - Пожалуйста, окажите давление на нужных людей, на мировых лидеров, на всех, кто может помочь нашему правительству освободить их".

Ответственность Евросоюза

Дан Собовиц - один из организаторов митинга, входящий в совет директоров Еврейского светского общинного центра в Брюсселе. Он рассказал Euronews, что ранее в среду родственники провели продуктивную встречу с лидерами ЕС, включая председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Это ответственность не только израильского правительства, но и правительств Евросоюза, потому что среди заложников есть граждане ЕС, - сказал Собовиц. Это гуманитарный кризис, и любой цивилизованный человек должен быть потрясен мыслью о том, что ребенок находится в заложниках у террористов", -

"Они (заложники) не должны быть игроками в политической игре. Они не должны быть способом оправдать любые действия Израиля или ХАМАС. Они должны быть освобождены", - добавил он.

Спустя пять дней после нападения ХАМАС судьба заложников остается неясной, а найти и связаться с ними в Газе оказывается непросто. Лидеры ЕС неоднократно призывали к их благополучному возвращению.

Ранее в среду посол Израиля в ЕС заявил Euronews, что ХАМАС использует заложников и невинных палестинских граждан в качестве "живого щита" в Газе.

В Брюсселе также собрались толпы людей, выражающих солидарность с палестинским народом, который понес огромные потери в результате израильского контрнаступления.