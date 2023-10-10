Первый советник палестинской миссии при Евросоюзе не стал пока осуждать нападение ХАМАС на Израиль. Хасан Аль-Балауи сказал Euronews, что осудил бы за такое суверенное палестинское государство.

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Европейский Союз осудил нападение ХАМАС на Израиль. Брюссель заявил, что пересматривает финансовую поддержку палестинским властям, но продолжает оказывать гуманитарную помощь населению палестинских территорий. Первый советник палестинской миссии при ЕС Хасан Аль-Балауи изложил в интервью Euronews официальный и свой взгляд на происходящее. Вопросы дипломату задавал Грегуар Лори:

Euronews: "Вы осуждаете нападение ХАМАС на Израиль?"

Аль-Балауи: "Когда-нибудь я хочу это осудить. Это произойдёт в день, когда Государство Израиль останется в своих границах, и когда будет независимое, суверенное палестинское государство, в день, когда палестинцы будут иметь хотя бы минимальные права. Если в такой день произойдет нападение, я буду готов осудить его. Но в нынешней ситуации нет, я не могу это осуждать, потому что это логическое следствие всего происходящего".

Euronews: Европейский Союз вчера объявил, что собирается пересмотреть свою помощь палестинцам. Вы разочарованы?

Аль-Балауи: Да, не буду скрывать. Все палестинцы были разочарованы на всех уровнях и посчитали такое решение прискорбным. Но, к счастью, некоторые государства его не приняли. Это Бельгия, Испания, Люксембург и позже Франция. Наконец, к счастью, это решение было отменено в течение нескольких часов. Это показывает, что где-то есть мудрость.

Euronews: Чего вы ожидаете от Евросоюза сегодня? Что он может сделать, чтобы остановить насилие?

Аль-Балауи: Он может ввести санкции. Он может хотя бы запретить торговлю продукцией из израильских поселений. Он может запретить въезд поселенцам. Он может запретить европейским компаниям торговать с израильскими поселениями.

Euronews: Реакция Евросоюза до сих пор очень произраильской...

Аль-Балауи: Я знаю, что многие европейцы не разделяют такой реакции, не одобряют вывешивание израильского флага перед учреждениями Евросоюза и разговоры о праве Израиля на самооборону. Все это даёт ему гарантии, оправдывает преступления, которые Израиль совершает против палестинского гражданского населения.

Euronews: Как сегодня выйти из этого насилия?

Аль-Балауи: Решение не может быть военным или силовым. Решение должно быть только политическим. Оно должно соответствовать международному праву. Международное право ясно и честно говорит: Израиль должен уйти с территорий, оккупированных в июне 1967 года.